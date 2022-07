‘വെറുപ്പല്ല, സ്നേഹമാണ് പടർത്തേണ്ടത്’: കുറിപ്പുമായി സുസ്മിതയുടെ മുൻ കാമുകൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞദിവസം ക്രിക്കറ്റ്, ബോളിവുഡ് ആരാധകരെ ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു ലളിത് മോദി– സുസ്മിത സെൻ പ്രണയം. മുൻ മിസ് യൂണിവേഴ്‍സായ സുസ്മിതയുടെ പ്രണയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ആഘോഷിച്ചു. പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുസ്മിതയുടെ മുൻ കാമുകൻ റോഹ്മാന്റെ വാക്കുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണു ചർച്ച.

തന്നെ കളിയാക്കുന്നവർക്ക് എതിരെയായിരുന്നു മോഡലായ റോഹ്‌മാന്റെ വാക്കുകൾ. ‘നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നതിൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ചിരിച്ചുകൊള്ളുക. ഒന്നോർക്കുക, പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നത് അയാളല്ല, നിങ്ങൾത്തന്നെയാണ്. വെറുപ്പല്ല, സ്നേഹമാണു പടർത്തേണ്ടത്’– ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഹിന്ദിയിൽ പങ്കുവച്ച നോട്ടിൽ റോഹ്‌മാൻ വ്യക്തമാക്കി.

സുസ്മിത സെൻ, റോഹ്‌മാൻ

മുൻ വിശ്വസുന്ദരിയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ സുസ്മിത സെന്നും ഫാഷൻ മോഡലായ റോഹ്മാനും ഏറെക്കാലം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ദത്തെടുത്ത രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ‘സുഹൃത്തുക്കളായി ബന്ധം തുടങ്ങി. ഇനിയും അങ്ങനെ തുടരും. സ്നേഹം നിലനിൽക്കും’- എന്നു കുറിച്ചു 2021 ഡിസംബറിൽ റോഹ്മാനുമായുള്ള ബന്ധം സുസ്മിത അവസാനിപ്പിച്ചു.

2017ല്‍ ഫാഷന്‍ ഷോയില്‍ വച്ചാണ് സുസ്മിതയും റോഹ്മാനും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ 15 വയസ്സിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ലളിത് മോദിയുമായുള്ള പ്രണയവിവരം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളിയാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു റോഹ്മാന്റെ പ്രതികരണം.

സുസ്മിത സെൻ, ലളിത് മോദി

സുസ്മിത സെന്നുമായി ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്നും വിവാഹം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) സ്ഥാപകൻ ലളിത് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മാലദ്വീപിലും സാർഡിനിയയിലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ട്വീറ്റിൽ സുസ്മിതയെ ബെറ്റർ ഹാഫ് എന്നാണ് ലളിത് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

പ്രണയ–വിവാഹ വാർത്തകൾ ചുറ്റും നിറഞ്ഞതോടെ പ്രതികരണവുമായി സുസ്മിതയും രംഗത്തെത്തി. ‘വിവാഹിതയായിട്ടില്ല, മോതിരം മാറിയിട്ടില്ല. നിബന്ധനകളില്ലാത്ത സ്‌നേഹത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്...’ എന്നാണു താരം ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറിച്ചത്. മക്കളായ അലീസയ്ക്കും റെനിക്കുമൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയും താരം പങ്കുവച്ചു.

വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുസ്മിതയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറലായിരുന്നു. വിവാഹം വരെ എത്തുമായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവസാനനിമിഷം അതില്‍നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നുമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ഈ അഭിമുഖം വൈറലായതിനു പിന്നാലെയായാണു ലളിത് മോദിയുമായുള്ള പ്രണയകഥ പുറത്തുവന്നത്.

English Summary: Days after Lalit Modi announces his relationship with Sushmita Sen, her ex-boyfriend shares a cryptic note