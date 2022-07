എന്തും പെട്ടെന്നു മടുക്കുന്ന കാൾസന്‍ പറഞ്ഞു: ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പിന് ഞാനില്ല; ഞെട്ടൽ

‘ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തിന്നേണ്ടതെല്ലാം തിന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ധൈര്യമായി മരിക്കാം. ഇതൊരു ചാൻസാണ്’–എന്നു പറഞ്ഞത് വികെഎൻ എന്ന വടക്കേകൂട്ടാല നാരായണൻകുട്ടിനായരുടെ ‘പയ്യൻ’ ആണ്. ആവോളം ജീവിച്ചു മദിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമെങ്കിലും ‘വിശപ്പിനു വിഭവങ്ങൾ വെറുപ്പോളമശിച്ചാലും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ കാൺകിൽ കൊതിയാമാർക്കും’ എന്ന് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ പോലെയാണ് സംഗതി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കാര്യങ്ങൾ.

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ‘ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് കളിക്കാൻ ഞാനില്ല’ എന്ന് ലോക ചാംപ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. ലോക ഒന്നാംനമ്പർ താരമായി എതിരാളികളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിന്റെ തിളപ്പിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോർവേ താരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമെന്നതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. മാഗ്നസ് കാൾസന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ എന്താണ്? ആരാധകലോകത്തിനു ഞെട്ടലും സങ്കടവും ആശയക്കുഴപ്പവും സമ്മാനിച്ച ഈ തീരുമാനം പെട്ടൊന്നൊരു ദിനം എടുത്തതാണോ? അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. സൂചനകൾ പണ്ട് പലവട്ടം തന്നിരുന്നു കാൾസൻ. ചാംപ്യനും എതിരാളിയും നേർക്കു നേർ പോരാടുന്ന ശ്രമകരമായ ഫോർമാറ്റിനോടു താൽപര്യമില്ല എന്നു പണ്ടേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മാഗ്നസ്.

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ കളിക്കാരനെ എങ്ങനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബാധിക്കും എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു 1984ലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ താരങ്ങളായ അനറ്റൊലി കാർപോവും ഗാരി കാസ്പറോവും തമ്മിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. ആദ്യം ആറും കളികൾ വിജയിക്കുന്നയാൾ ചാംപ്യൻ എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി. 5 മാസം നീണ്ട 48 കളികൾക്കും ശേഷം ചാംപ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ അന്നു ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് ലോക ചെസ് സംഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കളികൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ചാംപ്യൻ അനറ്റൊലി കാർപോവിന്റെ തൂക്കം 22 പൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ചരിത്രം.

മാഗ്നസ് കാൾസന്‍

‘‘മരണത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു’’ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് ഒരു കമന്റേറ്റർ പറഞ്ഞത്. ലോക ചാംപ്യന് അടുത്ത ഫൈനലിലേക്കു നേരിട്ടു പ്രവേശനം നൽകുന്ന നടപ്പുരീതിയുടെ പരസ്യവിമർശകനുമായിരുന്നു മാഗ്നസ്. തനിക്ക് അനായാസമായി സിംഹാസനത്തിൽ ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു പൊരുതിജയിച്ചുവന്ന ‘അവശനായ’ പോരാളിയെ നേരിടുന്നതിൽ ഒരു ത്രില്ലില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ആദ്യ ചാംപ്യൻ ആയിരുന്നു മാഗ്നസ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തിയ ചാംപ്യനായിരുന്നു ഈ നോർവേക്കാരൻ.

എന്തും പെട്ടെന്നു മടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ മാഗ്നസിനുള്ള പ്രശ്നം. അതിനു വേണ്ടി മലയറ്റവും കൊച്ചുകൊച്ചു പിക്നിക്കുകളും എന്നു വേണ്ട പലതും പരീക്ഷിച്ചു പിതാവ് ഹെൻറിക് കാൾസൻ. അങ്ങനയാണ് ചെസിലേക്ക് മാഗ്നസിന്റെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്. കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന മാഗ്നസിന്റെ ബോറടി ഏറെക്കുറെ മാറ്റിയതു സങ്കീർണമായ ചെസ് ആണെന്നതാണു ചരിത്രമെങ്കിലും ആ ചെസിലും മാഗ്നസിനു ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു സത്യം.

ഏതാനും മാസം മുൻപാണ് മാഗ്നസ് അടുത്ത വെടിപൊട്ടിച്ചത്: ‘‘അലിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല’’. ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ എതിരാളിയായി പുതുമുഖ താരം അലി റേസ ഫിറൂസ്ജ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം പുനരാലോചിക്കുമെന്നാണ് മാഗ്നസ് അന്നു പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അലിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇറാനിൽ ജനിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന അലി പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ചെസിൽ മുന്നോട്ടുവന്ന താരം. നിലവിലെ പ്രമുഖരായ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, ഫാബിയാനോ കരുവാന, സെർജി കര്യാക്കിൻ, യാൻ നീപോംനീഷി എന്നിവരെയെല്ലാം താൻ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരോടു നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിൽ പുതുമയെന്ത്? അലിയാണെങ്കിൽ പുതുതലമുറയുടെ ചെസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നു പറയാം.

മാഗ്നസ് കാൾസന്‍

ഒരു ലോക പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, അതിന്റെ എല്ലാ ശാരീരിക, മാനസിക പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പണത്തിനുമപ്പുറത്ത് തനിക്കെന്താണ് പ്രചോദനം? എന്താണു പ്രയോജനം–ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നസിന്റെ ചിന്ത. അഞ്ചുവട്ടം ലോക ചാംപ്യനായ മാഗ്നസ് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തകർക്കാനിടയുള്ള റെക്കോർ‍ഡുകളുടെ പെരുമയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കാനില്ലെന്നു സാരം. കളിയിൽ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മുൻ ലോക ചാംപ്യൻമാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി സജീവമായി ടൂർണമെന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും വേഗ ചെസ് രൂപങ്ങളായ റാപിഡ് ചെസ്, ബ്ലിറ്റ്സ് ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ സജീവമാകുന്നതും.

മാഗ്നസിന്റെ മറ്റൊരു വിപ്രതിപത്തി ചെസ് രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള എതിർപ്പാണ്. മുൻപു പല കളിക്കാരും തുറന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗാരി കാസ്പറോവനെപ്പോലെയുള്ളയാൾ സംഘടനയെ പിളർത്തുന്നതിൽ വരെയെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. കാസ്പറോവിനെപ്പോലെ മറ്റൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് മാഗ്നസ് മറ്റൊരു ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നടത്തുമെന്നൊന്നും ആരും കരുതുന്നില്ല. എന്നാലും കളിക്കാർക്കും കളി ആരാധകർക്കും ഉപരി സംഘടനകൾ കളികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടുതാനും. മാഗ്നസിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോട് കാസ്പറോവ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‘ എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരാളും ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ. അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ള മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ’’–ലോക ചെസിൽനിന്നുള്ള കാസ്പറോവിന്റെ വിടവാങ്ങൽ തന്റെ പ്രതാപകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ മാഗ്നസിന്റെ തീരുമാനം കളിജീവിതത്തിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിലാണെന്നതാണ് വ്യത്യാസം.

അൾജീരിയൻ എഴുത്തുകാരനും നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ അർബേർ കമ്യുവിന്റെ 1951ൽ പുറത്തിറിയ പുസ്തകം ‘ദ റിബൽ’ ആരംഭിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്. " What is a rebel? A man who says no: but whose refusal does not imply a renunciation". മാഗ്നസ് കാൾസൻ എന്ന നോർവേക്കാരനും ഒരു റിബൽ ആണ്. പലതുകൊണ്ടും. അയാളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ചെസ് ആയതുകൊണ്ട് നടപ്പുരീതികളോടുള്ള പ്രതിഷേധം ഇങ്ങനെ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നു വേണം വായിച്ചെടുക്കാൻ.

English Summary: Why does Magnus Carlsen find the World Chess Championship boring?