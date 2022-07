യുജിന്‍ (യുഎസ്) ∙ ലോക അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ മലയാളി താരം എൽദോസ് പോൾ ഫൈനലിൽ. പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജംപ് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനുമാണ് എൽദോസ് പോൾ. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 16.68 മീറ്റർ ചാടിയാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്. 12-ാം സ്ഥാനത്താണ് എൽദോസ്. ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ 16.12 മീറ്ററും അവസാന ശ്രമത്തിൽ 16.34 മീറ്ററുമാണ് എൽദോസ് പോൾ ചാടിയത്.

English Summary: World Athletics: Eldhose Paul is first Indian to reach men's Triple Jump final