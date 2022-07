ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ എൽദോസിന് മെഡലില്ല; ഫൈനലിൽ 16.79 മീറ്റർ പിന്നിട്ട് ഒൻപതാമത്

യുജീൻ ∙ ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ ഫൈനലിൽ കടന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ മലയാളി താരം എൽദോസ് പോളിന് മെഡലില്ലാതെ മടക്കം. 16.79 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയ എൽദോസ്, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് പുറത്തായത്. രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് എൽദോസ് 16.79 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 13.86 മീറ്ററും മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 16.37 മീറ്ററുമാണ് എൽദോസ് പിന്നിട്ട ദൂരം.

‌അതേസമയം, ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡുമായാണ് കോലഞ്ചേരി രാമമംഗലം സ്വദേശിയായ എൽദോസിന്റെ മടക്കം. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 16.68 മീറ്റർ പിന്നിട്ട താരം, 12–ാം സ്ഥാനത്തോടെയാണ് ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടിയത്. ഫൈനലിൽ ഈ പ്രകടനം മറികടന്നെങ്കിലും, കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിനൊപ്പമെത്താൻ എൽദോസിനായില്ല. ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പിലേതാണ് എൽദോസിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം– 16.99 മീറ്റർ.

ഇതേ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറിനും പ്രവീൺ ചിത്രവേലുവിനും ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാനായിരുന്നില്ല. മലയാളി‍യായ അബ്ദുല്ല 16.45 മീറ്ററും പ്രവീൺ 16.49 മീറ്ററുമാണ് പിന്നിട്ടത്. പ്രവീൺ 17–ാം സ്ഥാനവും അബ്ദുല്ല 19–ാം സ്ഥാനവും നേടി.

English Summary: Eldhose Paul finishes 9th in Men's Triple Jump Final with best attempt of 16.79m; out of fray for a medal