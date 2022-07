നിറവയറുമായി ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിന്; തനിച്ചല്ല, ഹരിക!

മഹാബലിപുരം ∙ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ഹരിക ദ്രോണവല്ലി ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിനു വന്നിരിക്കുന്നതു നിറവയറുമായി. 8 മാസം ഗർഭിണിയായ ഹരികയ്ക്കായി പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെ ഗുണ്ടൂർ സ്വദേശിനിയായ ഹരിക 2004 മുതൽ തുടർച്ചയായി ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരി ഹരിക വിമൻ വേൾഡ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 3 തവണ വെങ്കലം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: In 8th month of pregnancy, Harika at Chess Olympiad