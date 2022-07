സെഡർ ഇന്ത്യ കണ്ടു, ജയിച്ചു!

‘‘ആദ്യ ഒളിംപ്യാഡാണ്. ഇന്ത്യ കാണണം. ആരാധനാപാത്രമായ ലോക ചെസിലെ ഉരുക്കുവനിത ജൂഡിത് പോൾഗറോടൊത്ത് ഫോട്ടോയെടുക്കണം..’’– ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായ പലസ്തീന്റെ സെഡർ റാൻഡയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒളിംപ്യാഡിൽ ഇന്നലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരി ജയിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു.



രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ കൊമറോസിന്റെ ഫാഹിമ അലി മുഹമ്മദുമായിട്ടായിരുന്നു മത്സരം. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ സെഡർ കളിച്ചിരുന്നില്ല. സെഡർ ഒരുദിനം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആകുമെന്ന് സഹകളിക്കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

English Summary: 8-year-old girl from Palestine, the darling of Chess Olympiad