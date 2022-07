സ്വർണത്തിന് വഴി തെറ്റിയില്ല!

യുഗാണ്ടൻ താരം വിക്ടർ കിപ്ലാങറ്റിനു വഴി തെറ്റിയെങ്കിലും സ്വർണം വഴി തെറ്റാതെ കിപ്ലാങറ്റിനടുത്തു തന്നെയെത്തി! പുരുഷ മാരത്തൺ മത്സരത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ കിപ്ലാങറ്റിന് മത്സരവേദിയായ ബർമിങ്ങാമിലെ റോഡിൽ വഴി തെറ്റിയത്. എങ്കിലും മികച്ച ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ശരിയായ വഴിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ താരം 2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് 55 സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സ്വർണം നേടി. അപ്പോഴും രണ്ടാമതെത്തിയ ടാൻസനിയയുടെ അൽഫോൺസ് സിംബുവിനെക്കാൾ ഒരു മിനിറ്റ് 34 സെക്കൻഡ് മുന്നിലായിരുന്നു കിപ്ലാങറ്റ്. കെനിയൻ ടീമിൽ പകരക്കരനായി ഇടംപിടിച്ച മൈക്കൽ മുഗോ ഗിതെയ് അപ്രതീക്ഷിത വെങ്കലം നേടി. ഇന്ത്യയുടെ നിതേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് 12–ാം സ്ഥാനത്താണെത്തിയത്.



English Summary: Kiplangat takes wrong turn on way to Games marathon gold