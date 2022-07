കോമൺവെൽത്തിലെ ടീം ബാഡ്മിന്റൻ മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യൻ താരം സെ യോങ്ങിനോടു തോറ്റതിൽ ജമൈക്കൻ താരം സാമുവൽ റിക്കറ്റ്സിന് ഒട്ടും നാണക്കേട് തോന്നില്ല; കാരണം അതിലും വലിയ നാണക്കേടിൽ നിന്നാണ് എതിർ ടീം റിക്കറ്റ്സിനെ രക്ഷിച്ചത്. മത്സരത്തിനിടെ റിക്കറ്റ്സിന്റെ ഷൂവിന്റെ പാളി അടർന്നു പോയപ്പോൾ‌ പകരം ഷൂ നൽകിയത് മലേഷ്യൻ ടീം പരിശീലകൻ ഹെൻഡ്രവാൻ.



സ്വന്തം ടീമിലെ വനിതാ താരത്തിന്റെ ഷൂവും പാകമാവാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്ന റിക്കറ്റ്സിന് അടുത്തേക്ക് സഹായവാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയത് എതിരാളി സെ യോങ് തന്നെയാണ്. പിന്നാലെ മലേഷ്യൻ ടീം പരിശീലകൻ ഹെൻഡ്രവാൻ പുതിയ ഷൂവുമായി എത്തി. മത്സരത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും യോങ്ങിനോടും പരിശീലകനോടും കൈവീശി നന്ദി പറഞ്ഞാണ് റിക്കറ്റ്സ് മടങ്ങിയത്. ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജമൈക്കൻ ആരാധകരും നന്ദി പ്രകടനത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു.

English Summary: Malaysian Badminton Coach Gives Jamaican Opponent Much Needed Badminton Shoes At Game Time