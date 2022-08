വിളയാടിയാൽ കിട്ടുക ഉശിരൻ ഇടി; ‘ക്രാഷ്കിഡ്’ സർക്യൂട്ട് വിടുന്നു: വിവാദങ്ങൾക്കും ബൈബൈ!

മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറുടെ ജർമൻ വീര്യത്തിന്റെ യഥാർഥ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ (35) ഫോർമുല വൺ കാറോട്ടത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്നു. സർക്യൂട്ടിൽ ആവേശത്തിന്റെ തീപ്പൊരി വിതറിയ 15 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണു ജർമൻ താരം നാലു കിരീടങ്ങളുടെ സുവർണശോഭയോടെ വിരമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. 2022ൽ ടീം ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിനുമായുള്ള കരാർ അവസാനിക്കുന്നതോടെ വിരമിക്കാനാണു തീരുമാനം.



2007ൽ ബിഎംഡബ്ല്യു സേബറിലായിരുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റലിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വെറ്റൽ 2010 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള സീസണുകളിൽ തുടർച്ചയായി ചാംപ്യനായതു റെഡ് ബുള്ളിനൊപ്പമാണ്. കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ താരങ്ങളുടെ നിരയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വെറ്റൽ 53 ഗ്രാൻപ്രി വിജയങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴു കിരീടങ്ങൾ വീതം നേടിയ മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറും ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടനുമാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. അഞ്ചു കിരീടം നേടിയ ജുവാൻ മാനുവൽ ഫാൻജിയോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. നാലു കിരീടം നേടിയ വെറ്റൽ അലൈൻ പ്രോസ്റ്റിനൊപ്പം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും.

2014ൽ ഫെറാറിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ആറു വർഷം നീണ്ട ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അഞ്ചാമതൊരു കിരീടനേട്ടം ഉണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിനു വേണ്ടി കാറോടിക്കുന്ന വെറ്റലിന് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണു പോഡിയം കാണാനായത്. ഈ ഞായറാഴ്ച ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ലാൻസ് സ്ട്രോളിനൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന വെറ്റൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു ഇടവേളയില്ലാത്ത തുടർച്ചയായ 15 സീസണുകൾക്കു ശേഷമാണ്. 2010ൽ ആദ്യ കിരീടം നേടുമ്പോൾ എഫ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചാംപ്യനായിരുന്നു വെറ്റൽ.

2006ൽ ബിഎംഡബ്ല്യു സേബറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറായാണു ഫോർമുല വണ്ണിൽ എത്തുന്നത്. 2007ൽ അതേ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ജൂനിയർ ടീമംഗമായിരുന്ന വെറ്റലിനെ അതേ വർഷം റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മറ്റൊരു ടീമായ ടോറോ റോസോ സ്വന്തം ടീമിലെത്തിച്ചു. അടുത്ത സീസണിൽ അവർ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. 2008ൽ ടോറോ റോസോയിൽ ഫുൾ ടൈം ഡ്രൈവറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം. 2009ൽ ചേട്ടൻ ടീമായ റെഡ് ബുള്ളിലേക്കുള്ള കയറ്റം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. റെഡ് ബുള്ളിന്റെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ വെറ്റലിന് ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 2010ൽ ആദ്യ കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത് ടീമിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ വെറ്റൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എഫ് വൺ ചാംപ്യനുമായി. അതോടൊപ്പം മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളും താരം സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം (13), ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടർവിജയങ്ങൾ (9) എന്നീ അധിക പദവികളും കൂടെയെത്തി.

2015ൽ വെറ്റൽ ഫെറാറിയിലെത്തുമ്പോൾ മുൻഗാമിയായ നാട്ടുകാരൻ മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അത് അസ്ഥാനത്തായി. അപ്പോഴേക്കും റെഡ് ബുള്ളിന്റെ കുതിപ്പിനു മെഴ്സിഡീസ് കടിഞ്ഞാണിട്ടിരുന്നു. 2017ലും 2018ലും മെഴ്സിഡീസിനെയും ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടനെയും വിറപ്പിച്ച ആ എതിരാളിക്കു രണ്ടു വർഷവും റണ്ണർ അപ്പ് സ്ഥാനം മാത്രം. മോഹിച്ച നേട്ടങ്ങൾ തനിക്കോ ടീമിനോ ലഭിക്കാതായതോടെ വെറ്റൽ ഫെറാറിയോടു ബൈ പറഞ്ഞു.

ചാംപ്യന്റെ ബാല്യം

1987 ജൂലൈ 3നു ജർമനിയിലെ ഹെപ്പൻഹൈമിലാണു വെറ്റലിന്റെ ജനനം. നോർബർട്ടിന്റെയും ഹൈക്കെ വെറ്റലിന്റെയും മകനായി. മൂന്നാം വയസ്സിൽ കാർവേഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പഠിക്കാൻ കാർട്ടിങ്ങിനിറങ്ങി. 1995ൽ എട്ടാം വയസ്സിൽ കാർട്ടിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാരംഭിച്ചു. 1998ൽ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ജൂനിയർ ടീമിൽ അംഗമായി. 2001ൽ ജൂനിയർ മൊണാക്കോ കാർട്ട കപ്പ് നേടി. തുടർന്ന് കാർട്ടിങ്ങിൽ ഒട്ടേറെ കിരീടങ്ങൾ. 2003ൽ കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ വീൽ കാറിലേക്കു മാറ്റം. 2004ൽ ഫോർമുല ബിഎംഡബ്ല്യു അഡാക് ചാംപ്യൻഷിപ് നേടിയത് 20 മത്സരങ്ങളിൽ പതിനെട്ടും ജയിച്ച്. 2005ൽ ഫോർമുല 3 യൂറോ സീരീസിൽ 63 പോയിന്റോടെ അഞ്ചാമനാകുമ്പോൾ മികച്ച അരങ്ങേറ്റ താരമെന്ന ബഹുമതം ലഭിച്ചു. ആ വർഷമൊടുവിൽ വില്യംസ് ടീമിനു വേണ്ടി ഫോർമുല വണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറായി പരിശീലനം നേടി. 2006ൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറായി പ്രമോഷൻ. ഒപ്പം ഫോർമുല 3 യൂറോ സീരീസിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ റണ്ണറപ്പായി. 2006 ഫോർമുല റനോ 3.5 സീരീസിൽ മത്സരിച്ച വെറ്റൽ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാമനായും രണ്ടാമനായും വിജയിച്ചു പ്രതീക്ഷകളുയർത്തിയെങ്കിലും സ്പാ ഫ്രാങ്കർഷാംപ്സിലെ അപകടം തിരിച്ചടിയായി. സർക്യൂട്ടിൽ അപകടത്തെത്തുടർന്നു കാർ ചിതറിത്തെറിച്ച ലോഹച്ചീൾ (ഡെബ്രിസ്) വെറ്റലിന്റെ ഒരു വിരൽ ഏതാണ്ടു പൂർണമായും അറ്റുപോയ നിലയിലാക്കി. ആഴ്ചകളോളം സർക്യൂട്ട് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമുല ത്രീയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 2007 ഫോർമുല റെനോ 3.5 സീരീസിൽ നർബർറിങ്ങിൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ടു തുടങ്ങിയെങ്കിലും സീസണിൽ ലീഡ് ചെയ്യവേ ഫോർമുല വണ്ണിൽ നിന്നു വിളി വന്നു.

മൂന്ന് ഹീറോകൾ; 3 മൈക്കൽമാർ

ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ താൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മൂന്നു പേരും മൈക്കൽമാരാണെന്നതു യാദൃച്ഛികം മാത്രം. മൈക്കൽ ഷൂമാക്കർ എന്ന യഥാർഥ ഹീറോയാണു വെറ്റലിനെ എഫ് വൺ സർക്യൂട്ടിലെത്തിച്ചതെന്നു പറയാം. മൈക്കൽ ജാക്സനെപ്പോലെ പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൈക്കൽ ജോർഡന്റെ മാജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളത്തിലും പരീക്ഷണത്തിനു മുതിർന്നില്ല വെറ്റൽ.

ക്രാഷ് കി‍ഡ്

സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റലിന്റെ പേരിൽ പല റെക്കോർഡുകളുമുണ്ടെങ്കിലും രസകരമായ മറ്റൊരു റെക്കോർഡിനും ഉടമയാണദ്ദേഹം. കരിയറിലെ ഒൻപതാം സെക്കൻഡിൽ മത്സരത്തിൽ പിഴ വാങ്ങി സെബ്. പിറ്റിൽ നിന്നു ട്രാക്കിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചിത വേഗപരിധി ലംഘിച്ചതിനായിരുന്നു ശിക്ഷ. പക്ഷേ, അതു തെളിയിച്ചത് അക്ഷമനായ ഒരു പോരാളിയാണ് എഫ് വൺ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു.

ഷൂമാക്കറോളം എത്തില്ലെങ്കിലും വിവാദങ്ങളിലും ഒട്ടും പിറകിലായിരുന്നില്ല സെബ്. 2007ൽ അരങ്ങേറ്റ സീസണിലെ ജാപ്പനീസ് ഗ്രാൻപ്രി കാറും കോളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മഴ നനച്ച സർക്യൂട്ടിൽ ഡ്രൈവിങ് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അരങ്ങേറ്റ താരം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ തന്റെ മക്‌ലാരനിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യ എതിരാളി ഫെർണാണ്ടോ അലൊൻസോ കാർ തകർന്നു പുറത്തായിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്നവരിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ മാർക് വെബ്ബറും തൊട്ടു പിന്നിൽ വെറ്റലുമുണ്ട്. സേഫ്റ്റി കാറിനു പിന്നിലെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങൽ അധികനേരം സഹിക്കാനായില്ല വെറ്റലിന്. പരിചയക്കുറവും അക്ഷമയും അപകടം വരുത്തി. വെബ്ബറിന്റെ കാറിനു പിന്നിലിടിച്ചതോടെ ഇരുകാറുകളും പുറത്ത്. നഷ്ടമായതു റെഡ് ബുള്ളിന്റെയും ടോറോ റോസോയുടെയും ഉറപ്പായ പോയിന്റുകൾ. അപകടം നടന്നയുടൻ വെബ്ബർ വെറ്റലിനെ കണക്കിനു ശകാരിച്ചു. ആ അകൽച്ച ഇരുവരും സർക്യൂട്ടിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തോളം തുടർന്നു.

2010 ടർക്കിങ് ഗ്രാൻപ്രിയിലും വെബ്ബറിന്റെ പിന്നിലിടിച്ച് ഇരുവരും പുറത്തായി. അന്നു വെറ്റലിന് ഒരു ഓമനപ്പേരു വീണു. ക്രാഷ് കിഡ്. 2013 മലേഷ്യൻ ഗ്രാൻപ്രി. ടീമിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ സംഭവമാണ് അന്നുണ്ടായത്. വെറ്റൽ മൂന്നു കിരീട പ്രൗഢിയിൽ നാലാം കിരീടത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ മാർക്ക് വെബ്ബറായിരുന്നു മുന്നിൽ. വെറ്റൽ തൊട്ടുപിന്നിൽ. വെബ്ബറിന്റെ ജയം ഉറപ്പിക്കാൻ വെറ്റലിനോടു ടീം റേഡിയോയിലൂടെ നിർദേശം നൽകി. മൾട്ടി 21 എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഇരട്ടപ്പോഡിയം ഉറപ്പായതിനാൽ അമിതാവേശത്തിൽ അപകടം വരുത്താതിരിക്കാനാണ് ആ നിർദേശം. രണ്ടാമത്തെ കാറിനെ (റെഡ് ബുള്ളിന്റെ രണ്ടാം നമ്പർ കാർ) ജയിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാർ (റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ കാർ) വഴിയൊരുക്കുക. 2,1 എന്ന നിലയിൽ മൾട്ടി വിജയം നേടുക. എന്നാൽ, നിർദേശം പാടേ അവഗണിച്ച വെറ്റൽ വെബ്ബറിനെ സാഹസികമായി പിന്തുടർന്നു പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതേത്തുടർന്നു ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ചെറിയ കശപിശ നടന്നു.

2017 സീസൺ വെറ്റലിന്റെയും ഹാമിൽട്ടന്റെയും നേർ പോരാട്ടത്തിന്റേതായിരുന്നു. ബകു സർക്യൂട്ടിൽ നടന്ന അസർബൈജാൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. സേഫ്റ്റി കാറിനു പിന്നിൽ നീങ്ങുകയായിരുന്നു കാറുകൾ. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു മെഴ്സിഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ. ഹാമിൽട്ടൻ മനഃപൂർവം ബ്രേക്കിട്ട് വഴിമുടക്കിയെന്നു കരുതി വെറ്റൽ ക്ഷുഭിതനായി. സേഫ്റ്റി കാർ നിയമങ്ങൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ച് ഹാമിൽട്ടന്റെ കാറിന്റെ ഒപ്പമെത്തിയ വെറ്റൽ മനഃപൂർവം മെഴ്സിഡീസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഇടിച്ചു. കാറുകൾ നിയന്ത്രിത വേഗത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അപകടമൊഴിവായി. വെറ്റലിനെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നു വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നെങ്കിലും ചെറിയ പിഴ വാങ്ങി തടിയൂരി.

2019 കനേഡിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിലാണു മറ്റൊരു സംഭവം. വെറ്റലായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ. തൊട്ടുപിന്നിൽ ഹാമിൽട്ടൻ. വെറ്റലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ലൂയിസ്. വെറ്റൽ ആ കെണിയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. കോർണറിൽ ഹാമിൽട്ടൻ തന്നെ മറികടന്നേക്കുമോ എന്നു ഭയന്നു വെറ്റൽ നേരേ പുല്ലിലൂടെ കാറോടിച്ചു സർക്യൂട്ടിലെ വളവൊഴിവാക്കി. കയ്യോടെ പിടികൂടിയ സ്റ്റുവാർഡ്സ് 5 സെക്കൻഡ് പെനൽറ്റി വിധിച്ചു. ഫലമോ ഹാമിൽട്ടന് അനായാസ വിജയം.

വഴിമാറുന്ന ജർമൻ വീര്യം

ഫോർമുല വൺ സർക്യൂട്ടിൽ 15 വർഷം നിറഞ്ഞു നിന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ സർക്യൂട്ട് വിടുമ്പോൾ അത് ആരാധകർക്കു കനത്ത നഷ്ടമാണ്. സർക്യൂട്ടിലെ വികൃതിപ്പയ്യനെങ്കിലും നാലു വർഷം തുടർച്ചയായി ഫോർമുല വണ്ണിന്റെ ഗ്ലാമർ ചാംപ്യൻഷിപ് കൈവശം വച്ച താരമാണു അരങ്ങു വിടുന്നത്. എഫ് വണ്ണിൽ നിന്നു പിന്മാറി കുടുംബസ്ഥനാകാനാണു തീരുമാനമെന്നു പറയുമ്പോഴും താരത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിൽ വേഗപ്പോരിൽ കാണാനാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

