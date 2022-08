ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പ്: സിന്ധു പിൻമാറി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് ഇക്കുറി ഇന്ത്യയുടെ പി.വി. സിന്ധുവില്ല. ഇടംകാലിലെ പരുക്കുമൂലം പിന്മാറുകയാണെന്നു 2019ലെ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് കൂടിയായ സിന്ധു അറിയിച്ചു.



ഈ മാസം 21 മുതൽ 28 വരെ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലാണു ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്.

‘കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മുതൽ കാലിനു വേദന അലട്ടിയിരുന്നു. വേദന സഹിച്ചാണു ഫൈനലിൽ കളിച്ചതും സ്വർണം നേടിയതും. ഹൈദരാബാദിൽ തിരിച്ചെത്തി ഉടൻ സ്കാൻ ചെയ്തു. പരുക്കു കണ്ടെത്തി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വിശ്രമത്തിനു ശേഷം പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കാൻ പറ്റും – സിന്ധു അറിയിച്ചു.

