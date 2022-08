ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെങ്കലം

ടോക്കിയോ ∙ ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ‘ഇന്ത്യൻ മെഡലു’റപ്പിച്ച് സാത്വിക്സായ്‌രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി– ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ജാപ്പനീസ് സഖ്യം തകുരോ ഹോകിയെയും യുഗോ കൊബയാഷിയെയും തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സെമിഫൈനലിൽ കടന്നതോടെയാണ് വെങ്കല മെഡൽ ഉറപ്പായത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം മലേഷ്യയുടെ ആരൺ ചിയ, സോ വൂയ് യിക് എന്നിവരോടു പരാജയപ്പെട്ടു. സ്കോർ– 22-20 18-21 16-21.

പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോകചാംപ്യൻഷിപ് മെഡലാണിത്. പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടറിൽ എച്ച്.എസ്.പ്രണോയ് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിൽ തോറ്റു പോയത് ഇന്ത്യയ്ക്കു സങ്കടമായി. ചൈനയുടെ ഷാവോ ജുൻ പെങ്ങിനെതിരെ ആദ്യ സെറ്റ് നേടിയ ശേഷമാണ് പ്രണോയ് പരാജയപ്പെട്ടത്. സ്കോർ: 21–19, 6–21, 18–21. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ എം.ആർ.അർജുൻ–ധ്രുവ് കപില സഖ്യവും പുറത്തായി. മൂന്നു തവണ ചാംപ്യൻമാരായിട്ടുള്ള ഇന്തൊനീഷ്യൻ സഖ്യം മുഹമ്മദ് അഹ്സാൻ–ഹെന്ദ്ര സെറ്റിയാവാൻ ആണ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തോൽപിച്ചത് (21–8, 21–14).

ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 13–ാം മെഡലാണ് സാത്വിക്–ചിരാഗ് സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഡബിൾസിലെ ഇതിനു മുൻപത്തെ ഒരേയൊരു മെഡൽ 2011ൽ വനിതാ താരങ്ങളായ ജ്വാല ഗുട്ടയും അശ്വിനി പൊന്നപ്പയും നേടിയ വെങ്കലം.

