ചെസ്ബോർഡിലെ റഷ്യൻ പടയോട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച യുഎസ് വീരൻ, ‘പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി’; ലോകം സാക്ഷി!

‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ചെസ് കളിക്കാരിലൊരാൾ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനെ വിളിക്കുകയാണ്. റെയിക്‌ജാവിക്കിൽ പോയി താങ്കൾ റഷ്യക്കാരെ തോൽപിക്കണം. അതാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.’ –1972 ജൂലൈ 3ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോൾ. യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹെന്റി കിസ്സിഞ്‌ജറുടേതായിരുന്നു ആ ഫോൺ വിളി. ഫോണിനപ്പുറത്ത് ചെസ് ഇതിഹാസം റോബർട്ട് ജെയിംസ് ഫിഷർ എന്ന സാക്ഷാൽ ബോബി ഫിഷർ. തന്റെ ഉപാധികൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന വാശിയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നു വിമാനം കയറാൻ വിസമ്മതിച്ച ബോബി ഫിഷറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആ വിളി.



ഐസ്‌ലാൻഡ് എന്ന തണുപ്പൻ രാജ്യത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ച ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പ്രതിസന്ധിക്ക് എരിവേറ്റി നിന്ന ഫിഷർ ആ ഫോൺവിളിയിൽ അൽപം തണുത്തു. ‘ഞാൻ റഷ്യക്കാർക്കെതിരെ പോരാടും’ എന്ന ഫിഷറുടെ മറുപടി കിസ്സിഞ്‌ജറുടെ മനസ്സിലെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചെസ് പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലുമാണ് മഞ്ഞുരുക്കിയത്.

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പോരാട്ടമെന്നറിയപ്പെട്ട ഫിഷർ - ബോറിസ് സ്‌പാസ്‌കി ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ ആദ്യകടമ്പ മാത്രമായിരുന്നു അത്. 1972 ഓഗസ്റ്റ് 31നു തുടങ്ങിയ അവസാന മത്സരവും ജയിച്ച് ഫിഷർ അമേരിക്കയുടെ വെന്നിക്കൊടി ഉയർത്തിയ ‘നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പോരാട്ട’ത്തിന് 50 വയസ്സ്.

ബോബി ഫിഷറും ബോറിസ് സ്പാസ്കിയും 1972 ൽ ഐസ്‍ലൻഡിൽവച്ച് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. Photo: AP Photo/J Walter Green

∙ ‘കോൾഡ് വാറിലെ’ യുദ്ധമുഖം

1943 മാർച്ച് 9ന് ഷിക്കാഗോയിൽ ജനിച്ച്, ബ്രൂക്ക്‌ലിനിലും ന്യൂയോർക്കിലും വളർന്ന ഫിഷർ 14-ാം വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കൻ ചാംപ്യനായത്. ബാല്യത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ചെസിലൂടെ തണുപ്പിച്ച ബാലനെ പുറംലോകം ആദ്യമറിയുന്നത് 1958ലാണ്. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് മാസ്‌റ്ററായി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയെങ്കിലും ഒരു വിഭ്രമലോകം ഒപ്പം കൊണ്ടുനടന്ന ഫിഷർ വിചിത്ര രീതികളുമായി ജീവിതത്തിൽ പതറി, പലപ്പോഴും. പൊട്ടിയ കോപ്പയിലെ നല്ല വീഞ്ഞെന്നായിരുന്നു ചെസ് ഇതിഹാസം ഗാരി കാസ്പറോവ് ബോബിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള ശീതയുദ്ധകാലത്ത്, അതു ലഹരി പിടിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കയെ മാത്രമായിരുന്നില്ല.

ചെസ് ഒരു യുദ്ധമാണ് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷറെ മുന്നിൽ നിർത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള ‘കോൾഡ് വാറിൽ’ ഒരു പുതിയ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്ക. ഒരു വശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലോക ചെസിലെ അധീശത്വം. ആദ്യ ലോക ചാംപ്യൻ വില്യം സ്റ്റീനിറ്റ്സ് പിൽക്കാലം അമേരിക്കയിലേക്കു കുടിയേറിയെന്നതൊഴിച്ചാൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനും ലോക ചെസ് കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ലെന്നതാണു സത്യം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ചെസിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പരമ്പര വിജയങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു സ്‌പാസ്‌കി; നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യനും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വേദി തീരുമാനിക്കും മുൻപേ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫിഷറുടെ വിചിത്ര രീതികൾ അതിന് എരിവേറ്റി എന്നുമാത്രം. ബെൽഗ്രേഡും ഐസ്‌ലാൻഡ് തലസ്ഥാനമായ റെയിക് ജാവികുമായിരുന്നു അവസാന ലിസ്റ്റിൽ. മുൻ യുഗോസ്ലാവ്യയുടെ ഭാഗമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ കളിക്കാനായിരുന്നു ഫിഷർക്കു താൽപര്യം. അവിടെ ഫിഷർക്ക് ഏറെ ആരാധകരുണ്ടെന്നതുതന്നെ കാര്യം. എന്നാൽ, വേദി റെയിക്‌ജാവിക് എന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യവിജയം സോവിയറ്റ് യൂണിയനായി.

റെയിക്‌ജാവിക്കിലെ നാഷനൽ തിയറ്ററിൽ 1972 ജൂലൈ ഒന്നിനു ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രശസ്‌തരായ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു വേദിയിൽ. എന്നാൽ, ബോറിസ് സ്‌പാസ്‌കിയുടെ തൊട്ടടുള്ള സീറ്റ് മാത്രം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. അതു ഫിഷറിനുള്ളതായിരുന്നു.

ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ വച്ച ഉപാധികൾ പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഫിഷർ ഐസ്‌ലാൻഡിലേക്കു തിരിച്ചിരുന്നില്ല. നിയമാവലി അനുസരിച്ച് കളിക്കാരൻ എത്താത്തതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരുന്ന ആദ്യഗെയിം സ്‌പാസ്‌കി വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സോവിയറ്റ് സംഘം വാദിച്ചെങ്കിലും ലോക ചെസ് സംഘടനയുടെ (ഫിഡെ) പ്രസിഡന്റും മുൻലോക ചാംപ്യനുമായ മാക്‌സ് ഈവ് സമ്മതിച്ചില്ല. ചാംപ്യൻഷിപ് രണ്ടുദിവസം നീട്ടിവച്ചു. ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ചെസ് പ്രധാന വാർത്തയായ ദിവസങ്ങൾ. യുഎസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ നോമിനേഷനും വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധ രാഷ്‌ട്രീയവുമെല്ലാം അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ രണ്ടാം പേജിലേക്ക് തള്ളിയ ആ തീപിടിച്ച ദിനങ്ങളിലൊന്നിലായിരുന്നു ഫിഷറിനു കിസിഞ്‌ജറുടെ ഫോൺ വന്നത്. ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫിഷറുടെ മനസ്സുമാറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. സമ്മാനത്തുക ഇരട്ടിയാക്കാമെന്ന ഇംഗ്ലിഷ് കോടീശ്വരനും ചെസ് പ്രേമിയുമായ ജിം സ്ലേറ്ററുടെ വാഗ്ദാനം.

ബോബി ഫിഷർ. Photo: John McConnico

കളിക്കു മുൻപ് ആർക്കും വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തേ കളിച്ച അഞ്ചു ഗെയിമുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സ്‌പാസ്‌കിക്കായിരുന്നു ജയം. രണ്ടു കളികളിൽ സമനിലയും. എന്നാൽ ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പിനായുള്ള മുന്നോടിമൽസരങ്ങളിൽ ഫിഷറുടെ അശ്വമേധമായിരുന്നു ലോകം കണ്ടത്. കാൻഡിഡേറ്റ്‌സ് മൽസരങ്ങളിൽ പ്രശസ്‌തരായ മാർക് ടൈമനോവിനെയും ബെന്റ് ലാർസനെയും 6-0നു ഫിഷർ തകർത്തു. മുൻ ലോക ചാംപ്യൻ ടൈഗ്രൻ പെട്രോഷ്യനെതിരെ ആദ്യ അഞ്ചു മത്സ രങ്ങൾ സമനിലയായെങ്കിലും അവസാന നാലു ഗെയിമുകൾ വിജയിച്ച് ഫിഷർ വിശ്വരൂപം കാട്ടി. മുൻതൂക്കം ആർക്കെന്നു പ്രവചിക്കാനാവാത്ത അവസ്‌ഥയിൽ വിജയം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അഭിമാനപ്രശ്‌നമായി.

ചാംപ്യൻഷിപ് തുടങ്ങുമ്പോളും ഫിഷറുടെ ഉപാധികൾ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. വേദിയിലെ സജ്‌ജീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്, ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾ സംബന്ധിച്ച്, എല്ലാം തർക്കങ്ങൾ നീണ്ടു. മാനസിക മുൻതൂക്കം നേടാനുള്ള ഫിഷറുടെ കുതന്ത്രങ്ങളാണിതെല്ലാമെന്നു റഷ്യൻ സംഘം വാദിച്ചു. 24 ഗെയിമുകൾ. 12.5 പോയിന്റ് നേടുന്നയാൾക്കു കീരീടം. 12-12 സമനില വന്നാൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻ കിരീടം നിലനിർത്തും എന്നതൊഴിച്ച് പല നിയമങ്ങളും പുതുക്കിയെഴുതപ്പെട്ടു. സമനിലയിലേക്കു പോയ ആദ്യ ഗെയിമിന് 29-ാം നീക്കത്തിൽ ഫിഷർ തീ കൊടുത്തു. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു കാലാളിനു പകരം ബിഷപ്പിനെ ബലികൊടുത്ത ഫിഷറിനു തെറ്റി. 40 നീക്കത്തിനുശേഷം നീട്ടിവച്ച കളി രണ്ടാംദിനം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ 56-ാം നീക്കത്തിൽ ഫിഷർ തോൽവി സമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ ഫിഷറുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർധിച്ചു. അവശേഷിച്ച ടിവി ക്യാമറകൾ കൂടി നീക്കണമെന്ന് ഫിഷർ കത്തു നൽകി. ഉടമ്പടിക്കു വിരുദ്ധമായ ഈ നടപടിക്ക് അധികൃതർ വിസമ്മതിച്ചതോടെ സമ്മർദം മുറുകി. തന്റെ ഉപാധികൾ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 13ന് നടക്കേണ്ട രണ്ടാം ഗെയിമിന് ഫിഷർ എത്തിയില്ല. തുടർന്ന് സ്‌പാസ്‌കി വിജയിച്ചതായി റഫറി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്‌പാസ്‌ക്കിക്ക് 2-0 ലീഡ്. പക്ഷേ, ചാംപ്യൻഷിപ് തുടരുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്‌ഥിതി.

നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ മൂന്നാം ഗെയിമിന് എത്തിയെങ്കിലും കാണികൾക്കായി ക്ലോസ്‌ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഫിഷർ വീണ്ടും കുരുക്ക് മുറുക്കി. അതിരുകടന്ന വാദങ്ങൾ പിടിവിട്ടതോടെ സ്‌പാസ്‌കിയുടെ ‘സമനില തെറ്റി’. കളി പ്രധാനവേദിയിലേക്കു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ താൻ കളിക്കാനില്ലെന്നു സ്‌പാസ്‌കിയും വാദിച്ചതോടെ ആർബിറ്ററുടെ അന്ത്യശാസനം വന്നു. ബോർഡിനു പുറത്തെ കളിക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമായതോടെ മൂന്നാം ഗെയിം തുടങ്ങി. ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഗെയിം എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഫിഷർ നേരിട്ടത് ബഹളങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമായ സ്‌പാസ്‌കിയെ. കറുത്ത കരുക്കളുമായി ഫിഷറിന് ആദ്യ ജയം. അഞ്ചാം ഗെയിമും വിജയിച്ച് സ്‌കോർ തുല്യമാക്കിയ ഫിഷർ 8, 10 ഗെയിമുകൾ വിജയിച്ച് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. 11-ാം ഗെയിം വിജയിച്ച് സ്‌പാസ്‌കി ലീഡ് കുറച്ചു.

ഓഗസ്‌റ്റ് 31ന് നടന്ന 21-ാംഗെയിം നിശ്‌ചിത നീക്കങ്ങൾക്കു ശേഷം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കു നീട്ടിവച്ചു. സെപ്‌റ്റംബർ ഒന്ന്. വിവാദ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് തന്റെ കൂടി സംഭാവന നൽകി ആർബിറ്റർക്ക് സ്‌പാസ്‌കിയുടെ ഫോൺ കോൾ. ചരിത്രം തിരുത്തിയ സ്‌പാസ്‌ക്കിയുടെ ഫോണിലെ ‘തോൽവിസമ്മത’ത്തോടെ 12.5 പോയിന്റുമായി ഫിഷറിനു കിരീടം. ലോകം മുഴുവൻ ചെസ് ബോർഡിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയ ആ ദിനങ്ങൾക്ക് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നു.

∙ ഇതാ പുതിയ ചാംപ്യൻ

പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സോവിയറ്റ് സമഗ്രാധിപ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഫിഷർ ലോക ചെസ് ചാംപ്യനായപ്പോൾ രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് ആഹ്ലാദം നുരഞ്ഞുപൊങ്ങി. ഏതു വീഞ്ഞിനുമുണ്ടല്ലോ ലഹരിയൊടുങ്ങിയ ഒരു രണ്ടാംഭാഗം. കിരീട വിജയത്തിനുശേഷം, മൂന്നു വർഷം ചെസ്‌ലോകത്തുനിന്നു വിട്ടുനിന്ന ഫിഷർ 1975ൽ മനിലയിൽ നടന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ അനറ്റോളി കാർപോവിനെ നേരിടാൻ വിസമ്മിച്ചു. കനത്ത സമ്മാനത്തുകയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളെ മറന്ന്, ഒരു കരുനീക്കം പോലും നടത്താതെയായിരുന്നു ഈ കിരീടത്യാഗം. 20 വർഷം ഏകാന്തവാസത്തിനും എണ്ണമറ്റ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ ഫിഷർ 1992ൽ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി.

ചെറുപ്പം മാറി മധ്യവയസ്സിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഫിഷറിന്റെ ചെസും കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും ആരാധകർക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ‘നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രതികാര പോരാട്ടം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ രണ്ടാം യുദ്ധത്തിന്റെ വേദിയായി സ്‌പോൺസർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് യഥാർഥ യുദ്ധത്തിന്റെ വേദിതന്നെയായിരുന്നു-യുഗൊസ്‌ലാവ്യ. ശീതയുദ്ധ സങ്കൽപ്പമേ ഇല്ലാതായെങ്കിലും എതിരാളി പഴയ സ്‌പാസ്‌കി തന്നെ. 35 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ഈ പോരാട്ടം 10-5നു ജയിച്ച ശേഷം ഫിഷർ വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷനായി. പക്ഷേ, അമേരിക്കൻ നിരോധനം മറികടന്ന് നടത്തിയ ഈ കളി ഫിഷറെ എതിർപക്ഷത്താക്കി. പണ്ട് രാജ്യത്തിനായി യുദ്ധം ജയിച്ച വീരൻ, അമേരിക്കയുടെ ശത്രുവായി.

അശാന്തി കൂടപ്പിറപ്പായ ബോബിയെകാത്ത് ആ വാർത്ത വൈകിയില്ല. യുഎൻ ഉപരോധമുള്ള സ്‌ഥലത്ത് കളിച്ചതിന് അമേരിക്കയുടെ അറസ്‌റ്റ് വാറന്റ്. വീണ്ടും ‘കാണാതായ’ ഫിഷറെ അമേരിക്ക പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2003ൽ പാസ്‌പോർട്ട് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. 12 വർഷം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കഴിഞ്ഞ ബോബിയെ 2004 ജൂലൈയിൽ ടോക്കിയോയിലെ നരിറ്റ വിമാനത്താവളത്തിൽ, ശരിയായ പാസ്‌പോർട്ട് രേഖകളില്ലാതെ മനിലയിലേക്കു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജപ്പാൻ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്തു. ഒൻപതു മാസം കസ്‌റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള നാടുകടത്തൽ ഭീഷണിയും മറ്റു വിവാദങ്ങളും തൽക്കാലം ഒടുങ്ങിയത് ഐസ്‌ലാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പൗര്വത്വം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ്.

അമേരിക്കക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്‌താവനകളുമായി ഫിഷർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു. തന്റെ ഐതിഹാസിക ജയത്തിനു വേദിയായ ഐസ്‌ലാൻഡിൽ അഭയം നേടിയതോടെ ഫിഷർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽനിന്നകന്നു. മരണം വരെ നിറഞ്ഞാടിയ ജീവിതത്തിന് ഫിഷർ അന്ത്യരംഗമൊരുക്കിയതും ഐസ്‌ലാൻഡിന്റെ മണ്ണിൽത്തന്നെ.

