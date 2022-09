ആരു നേടും? ഗുജറാത്ത് ‘ബംപർ’

നറുക്കെടുപ്പു നീട്ടി വച്ച ബംപർ ലോട്ടറിയുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദേശീയ ഗെയിംസ്. ‘നാളെ നാളെ’ എന്ന മട്ടിൽ നീണ്ടുപോയത് 7 വർഷം. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലിതാ 6 ദിവസത്തിനപ്പുറം ഗുജറാത്തിൽ ഗെയിംസിന് തിരി തെളിയുന്നു. മികവും ഭാഗ്യവും അനുകൂലമായാൽ കഴിഞ്ഞ ഗെയിംസിലെ ചരിത്രനേട്ടം ആവർത്തിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണു കേരളം. ഒടുവിൽ നടന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച കേരളം, 54 സ്വർണമടക്കം 161 മെഡലുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ 436 താരങ്ങൾ കേരളത്തിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കും. ആദ്യസംഘം നാളെ അഹമ്മദാബാദിലേക്കു പുറപ്പെടും. എം. ശ്രീശങ്കർ ഉൾപ്പെട്ട അത്‍ലറ്റിക്സ് ടീമിലും സജൻ പ്രകാശ് ഉൾപ്പെട്ട നീന്തൽ ടീമിലുമാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. ഗെയിംസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 29നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കും. അത്‍ലറ്റിക്സ് 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെയാണ്.

പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം

കഴിഞ്ഞ ഗെയിംസിൽ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്നു തുടങ്ങാനാണു കേരളം കൊതിക്കുക. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്കു മുന്നിൽ ആവേശത്തോടെ പൊരുതിയ കഴിഞ്ഞ ഗെയിംസിൽ റെക്കോർഡ് മെഡൽനേട്ടമാണു കേരളം കുറിച്ചത്. അന്നു 91 സ്വർണവുമായി കിരീടം ഉയർത്തിയ സർവീസസ് തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും കിരീട പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നിൽ. കേരളം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2015നു ശേഷം ഗോവയിൽ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഗെയിംസ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും പലവട്ടം മാറ്റിവച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു. കോവിഡ് എത്തിയതോടെ ഗെയിംസ് വീണ്ടും നീട്ടി. ഗെയിംസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗുജറാത്ത് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെയാണു വീണ്ടും ട്രാക്കിലായത്. അഹമ്മദാബാദ്, വഡോദര, ഗാന്ധിനഗർ, സൂറത്ത്, രാജ്കോട്ട്, ഭാവ്നഗർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. 600ലേറെ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്‍ലറ്റിക്സ് തന്നെയാണു കിരീട ജേതാവിനെ നിശ്ചയിക്കുക.

ആദ്യം നെറ്റ്ബോൾ ടീം

26ന് ഭാവ്നഗറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നെറ്റ്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള 15 അംഗ കേരള ടീം നാളെ യാത്ര തിരിക്കും. റഗ്ബി, റോയിങ്, അത്‍ലറ്റിക്സ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട 102 അംഗ രണ്ടാം സംഘം 26നു പുറപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് എസി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും താമസ സൗകര്യങ്ങളുമടക്കം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.രാജീവ് പറഞ്ഞു. കേരള ടീമിന്റെ സംഘത്തലവൻ (ചെഫ് ഡി മിഷൻ) ആയി ഒളിംപ്യൻ വി. ദിജുവിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീശങ്കർ വരും, എൽദോസ് വരില്ല

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ ലോങ്ജംപർ എം. ശ്രീശങ്കറിന്റെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിനു പ്രതീക്ഷയേകുന്നു. എന്നാൽ, ട്രിപ്പിൾ ജംപിലെ സ്വർണ ജേതാവ് എൽദോസ് പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പിന്നെയും നീളും.

ബാഡ്മിന്റൻ താരങ്ങളായ പി.വി. സിന്ധു, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്, സൈന നെഹ്‌വാൾ, ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവ് അന്നു റാണി, സ്പ്രിന്റർമാരായ ഹിമ ദാസ്, ദ്യുതി ചന്ദ് തുടങ്ങിയവർ മീറ്റിനെത്തും. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനു മുൻപു തന്നെ നെറ്റ്ബോൾ, ലോൺ ബോൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾക്കു തുടക്കമാകും. ഒക്ടോബർ 12നു സമാപിക്കും.

English Summary: Gujarat gears up for 36th National Games with 36 sporting events