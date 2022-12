സംസ്ഥാന ക്ലാസിക് ബെഞ്ച് പ്രസില്‍ സോളമൻ തോമസിന് സ്വർണം

കോട്ടയം ∙ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പവർ ലിഫ്റ്റിങ് അസോസിയേഷന്റെയും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പവർലിഫ്റ്റിങ് അസോസിയേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസിക് ബെഞ്ച് പ്രസ്സ് മത്സരത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് 2 ൽ 93 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്കായി മത്സരിച്ച സോളമൻ തോമസിന് സ്വർണമെഡൽ.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കോട്ടയം കളത്തിപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സോളമൻസ് ജിമ്മിനും ഇത് അഭിമാനനേട്ടമായി. ജിമ്മിന്റെ ഉടമയും മുഖ്യപരിശീലകനുമാണ് സോളമൻ തോമസ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസിക് പവർലിഫ്റ്റിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സോളമൻ തോമസ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ 100 കിലോ വിഭാഗത്തിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചു.

കളത്തിപ്പടിയിൽ ജിം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ജില്ലാതലത്തിൽ നടന്ന ബോഡി ബിൽഡിങ് മത്സരത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടു തവണ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സോളമൻ തോമസ് സ്കൂൾ-കോളജ് പഠന കാലത്ത് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടത്തിയ ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ നാലു തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പവർലിഫ്റ്റിങ് ഇന്ത്യൻ ചാംപ്യനും പലതവണ സ്ട്രോങ്മാൻ പട്ടവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ബിജിൻ സാങ്കി ആണ് പവർലിഫ്റ്റിങ് പരിശീലകൻ. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഔറംഗബാദിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ബെഞ്ച് പ്രസ്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സോളമൻ തോമസ് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. കളത്തിപ്പടി കണ്ണംപള്ളിയിൽ പരേതനായ കെ.സി. തോമസിന്റെയും ശോശാമ്മയുടെയും മകനാണ്. ക്രിസ്റ്റി ആണ് ഭാര്യ. ബിസിഎം കോളജ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനി സൂസനും ഗിരിദീപം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പ്ളസ് വൺ വിദ്യാർഥി ഗബ്രിയേലും ആണ് മക്കൾ.

പവർലിഫ്റ്റിങ് അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോ. വിയാനി ചാർളിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ തന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് സോളമൻ തോമസ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ സോളമൻസ് ജിമ്മിന്റെ ഒരു പ്രഫഷനൽ വടംവലി ടീമും മത്സരങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. സോളമൻ തോമസ് വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 19 ന് പാലാ മുൻസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ എൻപിസി കോട്ടയം ഫിസിക്ക് അലയൻസ് നടത്തുന്ന ‘മിസ്റ്റർ കോട്ടയം’ ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. കേരള ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഓർഗനൈസേഷൻ (കെഎച്ച്ഒ) കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, നാഷനൽ ഫിസിക് കമ്മിറ്റി (എൻപിസി) കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

