റേസിങ് ട്രാക്കിൽ ‌പുതിയ വേഗരാജാക്കന്മാർ

കോയമ്പത്തൂർ ∙ വേഗത്തിന്റെ രാജകുമാരൻമാരായി പുതിയ താരങ്ങളുടെ ഉദയത്തോടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ജെകെ ടയർ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനു സമാപനം. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മൂന്നു റൗണ്ടുകൾക്കു ശേഷമാണ് ജെകെ ടയർ മോട്ടർസ്പോർട്ടിന്റെ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് സിൽവർ ജൂബിലി എഡിഷന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കോയമ്പത്തൂ‍ർ കാരി മോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിലെ 2.3 കിലോമീറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ നടന്നത്. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മോട്ടർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (എഫ്എംഎസ്‌സിഐ) സഹകരിച്ചാണ് ജെകെ ടയർ നാഷനൽ‍ റേസിങ് റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് നടത്തുന്നത്.

എൽജിബി ഫോർമുല 4 കാറ്റഗറിയിൽ ഡാർക്ക് ഡോൺ റേസിങ് അംഗം ചെന്നൈ സ്വദേശി അശ്വിൻ ദത്ത ഒന്നാമതെത്തി. 46 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 27: 46.956 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അശ്വിൻ എത്തി. മാഴ്സ് റേസിങ്ങിലെ ശരൺ വിക്രം ടിമാർസ്, ഡാർക്ക് ഡോൺ റേസിങ്ങിലെ ആര്യ സിങ് എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. നോവിസ് കപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ എം സ്പോർട്സ് അംഗം ധ്രുവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ജേതാവ്. 23 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 15: 47.703 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ധ്രുവ് എത്തിയത്.

എൽജിബി ഫോർമുല 4 കാറ്റഗറിയിൽ ജേതാവായ അശ്വിൻ ദത്തയെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ജെകെ ടയർ മോട്ടർ സ്പോർട്സ് മേധാവി സഞ്ജയ് ശർമ.

ടിഎസ് റേസിങ് അംഗം കൈൽ കുമരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മൊമന്റം മോട്ടർസ്പോർട്സ് അംഗം അർജുൻ ശ്യാം നായർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 66 പോയിന്റ് നേടിയ ചെന്നൈ സ്വദേശി കൈൽ കുമരൻ ആണ് ഓവറോൾ ചാംപ്യൻ. 60 പോയിന്റോടെ ഡിടിഎസ് റേസിങ്ങിലെ വിനീത് കുമാർ രണ്ടാമതെത്തി.

ജെകെ ടയർ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കോണ്ടിനെന്റൽ ജിടി കപ്പ് ബൈക്ക് റേസിൽ 23 കിലോമീറ്റർ 14: 00.738 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി ഡൽഹി സ്വദേശി സുധീർ സുധാകർ ഒന്നാമതെത്തി. ബെംഗളൂരു സ്വദേശി അനിഷ് ഡി. ഷെട്ടി രണ്ടാമതും ആൽവിൻ സേവ്യർ മൂന്നാമതും എത്തി. എൻഡുറൻസ് ലീഗ് കപ്പിൽ വി.അഭിഷേകും അമർനാഥ് മേനോനും ടോപ്പർമാരായി. ജിയോഫ്രി റിവൈവൻ – ജൊഹാൻ റീവ്സ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ജയന്ത് പ്രതിപാഠി – ആൽവിൻ സുന്ദർ ടീം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

കോയമ്പത്തൂ‍ർ കാരി മോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിൽ നടന്ന ജെകെ ടയർ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നിന്ന്.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ചാംപ്യൻമാർ

∙ എൽജിബി ഫോർമുല 4 കാറ്റഗറി (ടീം ചാംപ്യൻഷിപ്)

1. ഡാർക്ക് ഡോൺ റേസിങ് (161 പോയിന്റ്)

2. അഹൂറാ റേസിങ് (119 പോയിന്റ്)

3. എം സ്പോർട്സ് (105 പോയിന്റ്)

∙ എൽജിബി ഫോർമുല 4 കാറ്റഗറി (വ്യക്തിഗത ചാംപ്യൻഷിപ്)

1. അശ്വിൻ ദത്ത (ഡാർക്ക് ഡോൺ റേസിങ്, 66 പോയിന്റ്)

2. ആര്യ സിങ് (ഡാർക്ക് ഡോൺ റേസിങ്, 63 പോയിന്റ്)

3. വിശ്വാസ് വിജയരാജ് (അഹൂറാ റേസിങ്, 61 പോയിന്റ്)

കോയമ്പത്തൂ‍ർ കാരി മോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിൽ നടന്ന ജെകെ ടയർ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നിന്ന്.

∙ നോവിസ് കപ്പ് (ടീം കാറ്റഗറി, കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ്)

1. ഡിടിഎസ് റേസിങ് (185 പോയിന്റ്)

2. എം സ്പോർട്സ് (88 പോയിന്റ്)

3. ഹാസ്റ്റൻ പെർഫോമൻസ് (78 പോയിന്റ്)

∙ നോവിസ് കപ്പ് (വ്യക്തിഗത വിഭാഗം)

1. കൈൽ കുമരൻ (ഡിടിഎസ് റേസിങ്, 66 പോയിന്റ്)

2. വിനിത് കുമാർ (ഡിടിഎസ് റേസിങ്, 60 പോയിന്റ്)

3. ധ്രുവ് ഗോസ്വാമി (എം സ്പോർസ്, 56 പോയിന്റ്)

കോയമ്പത്തൂ‍ർ കാരി മോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിൽ നടന്ന ജെകെ ടയർ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നിന്ന്.

∙ എൽജിബി ഫോർമുല 4 (റൂക്കി കാറ്റഗറി)

1. അമിത് കുട്ടി ബാല (അഹൂറാ റേസിങ്, 75 പോയിന്റ്)

2. അഭിനവ് റെഡ്ഡി (അവലാഞ്ചെ റേസിങ്, 74 പോയിന്റ്)

3. മോനിത് കുമരൻ (അഹൂറാ റേസിങ്, 49 പോയിന്റ്)

∙ കോണ്ടിനെന്റൽ ജിടി കപ്പ് (പ്രോ കാറ്റഗറി)

1. ആൽവിൻ സേവ്യർ (49 പോയിന്റ്)

2. അനിഷ് ഡി. ഷെട്ടി (42 പോയിന്റ്)

3. സുധീർ സുധാകർ (34 പോയിന്റ്)

കോയമ്പത്തൂ‍ർ കാരി മോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിൽ നടന്ന ജെകെ ടയർ നാഷനൽ റേസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നിന്ന്.

∙ കോണ്ടിനെന്റൽ ജിടി കപ്പ് (അമച്വർ കാറ്റഗറി)

1. പി.എം.സൂര്യ (85 പോയിന്റ്)

2. വരുൺ ഗൗഡ (50 പോയിന്റ്)

3. രാജ് കുമാർ 44 പോയിന്റ്)



