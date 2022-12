വി.സുനിൽകുമാർ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി വി.സുനിൽകുമാറും സെക്രട്ടറി ജനറലായി എസ്.രാജീവും ട്രഷററായി എം.ആർ.രഞ്ജിത്തും തുടരും. ഇവർ നേതൃത്വം നൽകിയ പാനൽ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.



മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: പി.മോഹൻദാസ് (സീനിയർ വൈ.പ്രസിഡന്റ്), എസ്.മുരളീധരൻ, എസ്.എൻ.രഘുചന്ദ്രൻ നായർ, ബിനോയ് ജോസഫ്, കെ.എസ്.ബാലഗോപാൽ, എം.കെ.നാസർ, കെ.ടി.ജോസഫ്, ജി.ശ്രീകുമാര കുറുപ്പ്, ഡോ.പ്രിൻസ് കെ. മറ്റം (വൈസ്.പ്രസി), എസ്.എസ്.സുധീഷ്കുമാർ, പി.അനിൽ കുമാർ, ഡോ.സ്റ്റാലിൻ റാഫേൽ, എസ്.നജുമുദ്ദീൻ, ആർ.ജയകൃഷ്ണൻ, എസ്.ബീന (ജോ.സെക്ര). 9 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജസ്റ്റിസ് കെ.പി.ബാലചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു ഇലക്‌ഷൻ കമ്മിഷണർ.

