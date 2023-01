കണ്ണൂർ∙ രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള പരിശീലകരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 5,000 കുട്ടികൾക്ക് അത്‍ലറ്റിക്സിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂർ തോട്ടട എസ്എൻ കോളജിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 5 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കു ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ.കെ.വിനീഷ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്എൻ ട്രസ്റ്റ് മാനേജർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

