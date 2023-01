ഇത്തവണ ഇന്ത്യ മിന്നും: ശ്രീജേഷ്

ഭുവനേശ്വർ ∙ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഗോൾകീപ്പർ പി.ആർ.ശ്രീജേഷ്. ‘കഴി​ഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായി. ഇത്തവണ അതിലും മുന്നേറും. ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലക്ഷ്യം’– നാലാം ലോകകപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ ശ്രീജേഷ് പറ‍ഞ്ഞു.



1975ൽ അജിത് പാൽ സിങ്ങിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ കിരീടം ചൂടിയ ശേഷം ഇന്ത്യ പിന്നീട് സെമിഫൈനൽ പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ടൂർണമെന്റിനു തുടക്കം. ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേ‍ഡിയം, റൂർക്കല ബിർസ മുണ്ട സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയാണ് വേദികൾ.

English Summary: This time India will shine for the Hockey World Cup says sreejesh