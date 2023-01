‘ലൈംഗിക പീഡനത്തിനു വിധേയരായ 10–15 പേരെ നേരിട്ടറിയാം; പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ) പ്രസിഡന്റും ബിജെപി എംപിയുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങും പരിശീലകരും വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും തനിക്കു നേരേ വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒളിംപ്യൻ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് രംഗത്ത്. ജന്തർ മന്തറിൽ ഇന്നലെ താരങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണയിലാണ് ഇരുപത്തെട്ടുകാരി വിനേഷ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് സിങ്ങിനെ പുറത്താക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിനേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിങ്ങിനെ പുറത്താക്കും വരെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇനി രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു പുരുഷ ഗുസ്തി താരവും ഒളിംപ്യനുമായ ബജ്‌രംഗ് പൂനിയയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനോട് 72 മണിക്കൂറിനകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



‘‘ലക്നൗവിലെ ദേശീയ ക്യാംപിൽ കാലങ്ങളായി പരിശീലകർ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനു വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിങ്ങും ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയതായി അറിയാം. പേടി മൂലം ആരും ഈ വിവരം പുറത്തു പറയുന്നില്ല. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനു വിധേയരായ 10–15 പേരെ നേരിട്ടറിയാം.

എനിക്കു പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പേരിൽ പലവട്ടം വധഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെയോ നേരി‍ൽ കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ പീഡനത്തിനു വിധേയരായവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറാണ്’– വിനേഷ് ഫോഗട്ട് പറഞ്ഞു.

