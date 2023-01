രാജാക്കന്മാരുടെ മത്സരം, ഇനി രാഷ്ട്രീയ ഗെയിം; പോളോയും അമിത് ഷായും മണിപ്പൂരും തമ്മിൽ?

ലോര്‍ഡ് മാർജിങ്, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘പോളോ ദൈവം’. ആ ‘ദൈവത്തിന്റെ’ പ്രതിമ മണിപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ മണിപ്പൂരിൽ പോയതാകട്ടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ടീം ഗെയിമുകളിൽ ഒന്നായ പോളോയും വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരും തമ്മിലെന്താണു ബന്ധം? അത് സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി തന്നെ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലോർഡ് മാർജിങ്ങിന്റെ പ്രതിമ മണിപ്പൂരിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുകയാണ്. ബിജെപി രാഷ്ട്രീയവുമായി പ്രതിമ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ അമിത് ഷാ തന്നെ നേരിട്ടെത്തിയതോടെ കായികവിനോദമായ പോളോയിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയവും കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നു പറയാം. അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. പൊതുവെ ബിജെപി ഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് അമിത് ഷാ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിൽ അത്രകണ്ട് പ്രചാരമില്ലാത്ത പോളോയ്ക്കു വേണ്ടി പെട്ടെന്നൊരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്? പോളോയിലൂടെ മണിപ്പൂരിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്താകാം? രാഷ്ട്രീയം എന്തുതന്നെയായാലും മണിപ്പൂരും പോളോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രമേൽ ദൃഢമാണ്. അതിലും രസകരമാണ് ലോർഡ് മാർജിങ്ങിനെ പോളോ ദൈവമായി കരുതുന്നതിന്റെ കാരണവും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കായികക്കരുത്തിൽ മുന്നിലാണ് മണിപ്പൂരികൾ. ആലപ്പുഴയിൽ നെഹ്രു ട്രോഫി നേടുന്ന ടീമിൽ മണിപ്പൂരികളുടെ പങ്കായക്കരുത്ത് നാം പലവട്ടം കണ്ടതുമാണ്. എന്താണ് പോളോയും മണിപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? എങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിം മണിപ്പൂരിലുള്ളവർക്ക് ‘ദൈവീക’മായത്? പോളോയുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും മുൻനിർത്തി വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ ടിബറ്റിലെ ‘പുളു’, ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ പോളോ

പോളോയുടെ ജന്മനാടായി മണിപ്പൂർ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേർഷ്യയിലാണ് (ഇന്നത്തെ ഇറാന്‍) പോളോയുടെ ജനനമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ടീം ഗെയിമുകളിൽ ഒന്നായാണ് പോളോയെ കണക്കാക്കുന്നത്. മധ്യേഷ്യയിലെ നാടോടി വിഭാഗക്കാരാണ് ഇതിനു പ്രചാരം നൽകിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ടിബറ്റൻ ഭാഷയിൽ ‘pulu’ എന്നാൽ ബോൾ എന്നാണർഥം. കുതിരപ്പുറത്ത് നീണ്ട വടിയുമായി (mallet) പോയി പന്തടിക്കുന്ന ഗെയിമിന് അങ്ങനെ പോളോ എന്നു പേരു കിട്ടിയെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തുടക്ക കാലത്ത് ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ കളിയായിരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഇതിന് ‘രാജാക്കന്മാരുടെ മത്സരം’ എന്ന പേരാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ‘ഹൈ ക്ലാസി’നു മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഗെയിം.

പോളോയുടെ ജന്മദേശം എങ്ങനെ മണിപ്പൂരായി എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടാം. അതിനു ‘നന്ദി പറയേണ്ടത്’ ബ്രിട്ടിഷുകാരോടാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കായികവിനോദങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു സമ്മാനിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് പോളോയും ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പറിച്ചുനട്ടത്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പോളോയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കളിരീതി ഉണ്ടാകുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ വച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു കായികവിനോദമെന്ന നിലയിൽ പോളോയുടെ ജനനം മണിപ്പൂരിലാണെന്നു പലരും വാദിക്കുന്നതും.

∙ വടികൊണ്ട് കല്ലടിച്ചു, മണിപ്പൂരികൾ പോളോ കളിച്ചു

പോളോയുടെ ഉദ്ഭവം മണിപ്പൂരിലാണെന്നു സമ്മതിക്കാൻ വിമുഖതയുള്ളവർപോലും ആധുനിക പോളോയിൽ മണിപ്പൂരിന്റെ പങ്ക് തള്ളിക്കളയാൻ തയാറാകില്ല. മണിപ്പൂരിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടോടിക്കഥകളിൽ‌ ഉൾപ്പെടെ പോളോയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടിഷുകാരാണ് പോളോ മണിപ്പൂരിൽ എത്തിച്ചതെന്നു പറയുമ്പോഴും സമാനമായ ഒരു കായിക വിനോദം അതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മണിപ്പൂരിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുതായി പറയപ്പെടുന്നു. മണിപ്പൂരിലെ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും ഇത് പരാമർശിക്കുന്നു. ഗതാഗതത്തിനായി കുതിരകളെയായിരുന്നു പണ്ട് മണിപ്പൂരുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഒരു നേരംപോക്കായി വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളും മറ്റും കയ്യിൽ കരുതിയ വടി ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ പരസ്പരം തട്ടിക്കളിക്കുമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് പോളോയുടെ ഉദ്ഭവത്തിന് ആധാരമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലുപ്പവും രൂപവും, സമയദൈർഘ്യം, മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങി അന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും പ്രചാരത്തിലൂണ്ടായിരുന്ന പോളോ മത്സരങ്ങളുമായി അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മണിപ്പൂരിലെ പോളോയ്ക്ക്.

∙ ലോർഡ് മാർജിങ് എന്ന പോളോ ദൈവം

ഒരു പക്ഷേ, ലോകത്ത് ഒരു കായികവിനോദത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു ‘ദൈവം’ ഉണ്ടായത് പോളോയിലായിരിക്കും. ലോർഡ് മാർജിങ് എന്നു മണിപ്പൂരുകാർ വിശ്വാസപൂർവം വിളിക്കുന്ന, ഷെങ്‌ലി ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന മാർജിങ്ങാണ് പോളോ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സഗോൽ കാങ്ജി എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പോളോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇന്നും മണിപ്പൂരിലെ വിവിധ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ മാർജിങ്ങിനെ പ്രത്യേക പൂജകളോടെ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മണിപ്പൂരിൽ മാർജിങ്ങിന്റെ 120 അടി ഉയരമുള്ള പോളോ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതും.

∙ വെറുമൊരു കളി മാത്രമല്ല മണിപ്പൂരുകാർക്ക് പോളോ

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വമ്പന്‍ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ‘സ്റ്റാച്യു പൊളിറ്റിക്സ്’ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിൽ സ്ഥാപിച്ച പോളോ പ്രതിമ. 122 അടി ഉയരത്തിൽ, ഏതാണ്ട് 39 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോളോ പ്രതിമ ജനുവരി ആദ്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നേരിട്ടെത്തി അനാഛാദനം ചെയ്തത്. പോളോ പോലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നാമമാത്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു മത്സരത്തിന് ഇത്രയും മുതൽമുടക്കി പ്രതിമ നിർമിച്ചതിന്റെ ഔചിത്യം പലർക്കും വ്യക്തമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പ്രസിദ്ധമായ, സാമ്പത്തിക നേട്ടമുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഈ പ്രത്യേക പരിഗണന എന്തുകൊണ്ടു പോളോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും തോന്നിയേക്കാം.

പോളോയുടെ ആത്മീയ വശം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ഒരു കായികവിനോദമെന്നതിൽ ഉപരി മണിപ്പൂർ ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ഐതിഹ്യങ്ങളോടും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കായിക മത്സരമാണ് പോളോ. ഈ കാലയളവിൽ മറ്റു മത്സരങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും പോളോയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പരാതി പണ്ടുതൊട്ടേ മണിപ്പൂരുകാർക്കുണ്ട്. ഇതു മുതലെടുക്കുക കൂടിയാണ് പോളോ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രം ചെയ്തത്. മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് തങ്ങൾക്കു നേരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ ഇത്തരം ‘പ്രതിമകൾ’ സഹായിക്കുമെന്നും അവർക്കറിയാം. പൗരത്വ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട മുഖഛായ വീണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടും ജനകീയനാകുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി അമിത് ഷായുടെ വരവിനു പിന്നിലുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് ഷാ അവിടെനിന്നു മടങ്ങിയതും.

∙ പണക്കാരുടെ കളി, കുതിരപ്പുറത്തെ ഹോക്കി!

കുതിരപ്പുറത്തു നടത്തുന്ന ഹോക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പോളോയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സംഘാടനത്തിനും മറ്റുമുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവുമൂലം പണക്കാരുടെ മാത്രം വിനോദമായാണ് അക്കാലത്ത് പോളോയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ധനിക കുടുംബം പോളോ മത്സരം നടത്തും. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ അതു കാണാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയംതന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോളോ, ടിക്കറ്റു വച്ച് കാണാവുന്ന ഒരു മത്സരമായും നടന്നിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ വിവിധ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും കായികമത്സരങ്ങളോടു കമ്പമുള്ള രാജാക്കൻമാരുമെല്ലാമാണ് പോളോ കളിച്ചിരുന്നത്. മണിപ്പൂരിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ മേൽനോട്ടത്തിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പോളോയ്ക്ക് വ്യാപക പ്രചാരം നൽകിയത്.

∙ ജോൺ വാട്സൻ എഴുതി, കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ

ഒരു നേരംപോക്ക് മാത്രമായി കണ്ടിരുന്ന പോളോയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക നിയമാവലിയും കളിരീതികളും വരുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ വാട്സനാണ് പോളോയ്ക്ക് ആദ്യമായി കൃത്യമായ നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ പിന്നീട് പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി ഇന്നത്തെ നിയമാവലി രൂപപ്പെടുത്തി. 1900ത്തിൽ പോളോ ഒളിംപിക്സിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും 1936നു ശേഷം ഒളിംപിക്സിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. മത്സരം നടത്താനുള്ള ചെലവും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പോളോ പരിശീലിക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും മറ്റുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഈ ഒഴിവാക്കൽ.

∙ പോളോ കളിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഒരു ടീമിൽ 4 പേർ വീതമാണ് ഉണ്ടാകുക. റൺ ഓഫ് ഏരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിച്ചിലാണ് (ഗ്രൗണ്ട്) മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ ആയും ഔട്ട്ഡോർ ആയും പോളോ നടത്താറുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 9 ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചേർത്തുവച്ച വലിപ്പമാണ് ഒരു പോളോ ഗ്രൗണ്ടിന് ഉണ്ടാകുക. ഓരോ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴും ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ സൈഡ് പരസ്പരം മാറും (ഫുട്ബോളിലും മറ്റും ഹാഫ് ടൈമിൽ പോസ്റ്റ് മാറുന്നതു പോലെ). 7 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 4 സെറ്റുകളായാണ് സാധാരണ പോളോ നടക്കാറുള്ളത്. ഗോൾ നേടുന്നതും വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ്.

English Summary: A 120-Foot-Tall Statue of 'Polo God' and BJP's aims at Manipur: Explained