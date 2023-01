ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: ക്വാർട്ടർ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്; വിധി കുറിച്ചത് ഷൂട്ടൗട്ട്

ഭുവനേശ്വർ ∙ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ക്വാർട്ടറിനു മുൻപേ പൊലിഞ്ഞു. ക്രോസ് ഓവർ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 3 ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചപ്പോൾ, പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിധി കുറിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ബൽജിയത്തെ ന്യൂസീലൻഡ് നേരിടും.

ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ലളിത് ഉപാധ്യായ്, സുഖ്ജീത് സിങ്, വരുൺ കുമാർ എന്നിവരാണു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത്. ന്യൂസീലൻഡ് 3 ഗോളുകളും മടക്കിയതോടെ മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ നാലിനെതിരെ 5 ഗോളുകൾക്കാണു ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

പൂൾ ഡിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനു പിന്നിൽ രണ്ടാമതായിരുന്നു ഇന്ത്യ. പൂൾ സി മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു ന്യൂസീലൻഡ്. ഇരുടീമും ഇതിനുമുൻപ് 44 തവണ നേർക്കുനേർ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ 24 കളികളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു ജയം. 15 കളികളിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ജയിച്ചപ്പോൾ 5 മത്സരം സമനിലയായി. ടൂർണമെന്റിൽ തോൽവി അറിയാതിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു നിർണായക മത്സരത്തിൽ മികവ് പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. മുന്നേറ്റ നിരയുടെ മോശം ഫോം വെയ്ൽസിനെതിരായ അവസാന മത്സരത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നു.

പരുക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മധ്യനിരതാരം ഹാർദിക് സിങ് ടീമിൽ നിന്നു പുറത്തായതും ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി. ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 12–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ന്യൂസീലൻഡ് പൂൾ സിയിൽ നേരത്തേ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് ജയിച്ചത്. 2 മത്സരം തോറ്റു. ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാമതാണ് ഇന്ത്യ.

English Summary: India vs New Zealand, Hockey World Cup 2023 Highlights: India Out Of Quarter-final Race After Loss To New Zealand In Shootout