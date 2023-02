കാലിക്കറ്റിന് ആദ്യ തോൽവി

ഹൈദരാബാദ് ∙ പ്രൈം വോളിബോൾ ലീഗിൽ കാലിക്കറ്റ് ഹീറോസിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് ബ്ലോക്കിട്ട് അഹമ്മദാബാദ് ഡിഫൻഡേഴ്സ്. 3–2ന് കാലിക്കറ്റിനെ വീഴ്ത്തിയ അഹമ്മദാബാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ലീഗിൽ കാലിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. സ്കോർ: 15-13,13-15,15-13,13-15,15-11. ഇരു ടീമുകളും 2 സെറ്റ് വീതം നേടി തുല്യത പാലിച്ചതോടെ അഞ്ചാം സെറ്റാണ് വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചത്.



ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത തണ്ടർബോൾട്സ് മുംബൈ മെറ്റിയോസിനെ (3–2) തോൽപിച്ചു. ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദിലെ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കും. തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലാണ് അവസാന പാദ മത്സരങ്ങൾ.

