ജെസ്വിൻ ആൽഡ്രിന് ലോങ്ജംപ് ദേശീയ റെക്കോർഡ്; ശ്രീശങ്കറിനെ മറികടന്നു

ബെംഗളൂരു ∙ പുരുഷ ലോങ്ജംപിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഇനി തമിഴ്നാടിന്റെ ജെസ്വിൻ‌ ആൽഡ്രിന്റെ പേരിൽ. ദേശീയ ഓപ്പൺ ജംപ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 8.42 മീറ്റർ പിന്നിട്ട് സ്വർണം നേടിയ 21 വയസ്സുകാരൻ ജെസ്വിൻ മലയാളി താരം എം.ശ്രീശങ്കറിന്റെ റെക്കോർഡാണ് (8.36 മീറ്റർ) മറികടന്നത്. പുരുഷ ലോങ്ജംപിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ശ്രീശങ്കറിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അനീസിനാണ് പുരുഷ ലോങ്ജംപിൽ വെള്ളി.

വനിതാ ലോങ്ജംപിൽ മലയാളി എൽ.ശ്രുതി ലക്ഷ്മിക്കാണ് സ്വർണം. വനിതാ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ സ്വർണം നേടിയ കേരളത്തിന്റെ ഗായത്രി ശിവകുമാർ (12.98 മീറ്റർ) മീറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.



English Summary: long jump national record is now in the name of Jeswin Aldrin