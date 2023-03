ഭൂമി വിട്ടൊരു ചാട്ടം!

വാഷിങ്ടൻ ∙ ആകാശത്ത് മലർന്നു നീന്തുന്നതു പോലെ ഹൈജംപ് ബാർ പിന്നിട്ട് കായികലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച അമേരിക്കക്കാരൻ ഡിക്ക് ഫോസ്ബറി ഇനി ഓർമ. ‘ഫോസ്ബറി ഫ്ലോപ്പ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ടെ‌ക്നിക്കിലൂടെ ഒളിംപിക് സ്വർണം നേടി പിൽക്കാല താരങ്ങൾക്കെല്ലാം വഴികാട്ടിയായ ഫോസ്ബറിയുടെ (76) അന്ത്യം ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അർബുദബാധിതനായി ചികിൽസയിലായിരുന്ന ഫോസ്ബറിയുടെ മരണവാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ഏജന്റ് റോ ഷൂൾട്ട് ആണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

ഒളിംപിക് സ്വർണം, റെക്കോർഡ്



1968 മെക്സിക്കോ സിറ്റി ഒളിംപിക്സിലാണ് ഫോസ്ബറി തന്റെ പുതിയ ടെക്നിക് കൊണ്ട് സകലരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത്. ബാറിനു നേരേ ഓടിയെത്തി കാലുകൾ ഓരോന്നായി അപ്പുറം കടത്തിയുള്ള സ്ട്രാഡിൽ ടെക്നിക്കാണ് അക്കാലത്ത് അത്‌ലീറ്റുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബാറിന്റെ ഒരു വശത്തുനിന്ന് ഓടിയെത്തി മലർന്നു ചാടി ശരീരം അപ്പുറം കടത്തി ഫോസ്ബറി സ്വർണം നേടി. 2.24 മീറ്റർ പിന്നിട്ട് ഒളിംപിക് റെക്കോർഡോടെയായിരുന്നു ആ നേട്ടം. ആയാസകരമായ ചാട്ടത്തിനു പകരം ഫോസ്ബറി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകിപ്പറക്കുന്നതു കണ്ടവരെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് അതേ മാതൃക പിന്തുടർന്നു. മ്യൂണിക്കിലെ അടുത്ത ഒളിംപിക്സിൽ ഹൈജംപിൽ പങ്കെടുത്ത നാൽപതി‍ൽ 28 പേരും ഈ ശൈലിയാണ് പിന്തുടർന്നത്.



1976ലെ മോൺട്രിയോൾ ഒളിംപിക്സിൽ ഹൈജംപിൽ മെഡൽ നേടിയ 3 പേരുംഇതാവർത്തിച്ചത് ഫോസ്‌ബറി ഫ്‌ളോപ്പിന്റെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഫോസ്ബറി ഫ്ലോപ്പ് എന്നത് ഏതു മേഖലയിലെയും നടപ്പു രീതികളെ മലക്കം മറിച്ചിടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന പ്രയോഗം വരെയായി.

മീൻ ചാടുന്നതു പോലെ..



1947 മാർച്ച് 6ന് ഓറിഗനിലെ പോർട്‌ലാൻഡ‍ിൽ ജനിച്ച റിച്ചഡ് ഡഗ്ലസ് ഫോസ്ബറി സ്കൂൾ കാലത്തു തന്നെ തന്റെ പുതിയ ടെക്നിക് പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ മീറ്റിനിടെ ഫോസ്ബറി ഇങ്ങനെ ചാടുന്നതു കണ്ട മെഡ്ഫോഡ് മെയിൽ ട്രിബ്യൂൺ പത്രമാണ് ഈ ശൈലിയെ ഫോസ്ബറി ഫ്ലോപ് എന്ന് ആദ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ ചാടുന്നതു പോലൊരു ചാട്ടം എന്നാണ് മത്സരം കണ്ട റിപ്പോർട്ടർ ഫോസ്ബറിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്. പരക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫോസ്ബറിയുടെ ടെക്നിക് വിമർശനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി. ഈ ചാട്ടം നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് തകർക്കും എന്നാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഫോസ്ബറിക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.



കളിക്കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയായിരുന്ന തന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഗ്രെഗ് ഒരു റോഡ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചതിന്റെ സങ്കടം മറക്കാനാണ് താൻ സ്പോർട്സിലേക്കു വന്നതെന്ന് ഫോസ്ബറി പറഞ്ഞിരുന്നു. 2008ൽ കാൻസർ ബാധിതനായെങ്കിലും ഫോസ്ബറി രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹിക സേവനത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. റോബിൻ ടൊമാസിയാണ് ഫോസ്ബറിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. എറിക് എന്ന മകനുണ്ട്.

English Summary : Dick Fosbury the man who revolutionised the high jump passes away