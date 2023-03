ട്രീസ–ഗായത്രി പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

ബർമിങ്ങാം ∙ മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളിയും പുല്ലേല ഗോപീചന്ദിന്റെ മകൾ ഗായത്രി ഗോപീചന്ദും ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യം ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ വനിതാ ഡബിൾസ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഏഴാം സീഡ് താരങ്ങളായ തായ്‌ലൻഡിന്റെ ജോങ്‌കോൽഫാൻ കിറ്റിതറകു‍ൾ–റാവിണ്ട പ്രജോങ്ജെയ് എന്നിവരെയാണ് ഇരുവരും തോൽപിച്ചത് (21–18, 21–14).



മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ട മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗെയിമിൽ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം ഗെയിം ഇന്ത്യൻ സഖ്യം അനായാസം സ്വന്തമാക്കി. ജാപ്പനീസ് സഖ്യമായ യൂകി ഫുകുഷിമ–സയാക ഹിരോത എന്നിവരാണ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രീസയും ഗായത്രിയും ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റൻ ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമിയിലെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം വനിതാ സിംഗിൾസിൽ പി.വി.സിന്ധു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോറ്റത് ഇന്ത്യയ്ക്കു നിരാശയായി. ചൈനയുടെ ലോക 17–ാം നമ്പർ താരം ഷാങ് യി മാനാണ് ലോക 9–ാം നമ്പർ താരമായ സിന്ധുവിനെ വീഴ്ത്തിയത്. (21–17, 21–11). ഈ വർഷം ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് സിന്ധു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്താകുന്നത്.

