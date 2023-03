ചെന്നൈ ∙ ദേശീയ അന്തർ സർവകലാശാല അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിൽ കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി (എംജി) സർവകലാശാലയ്ക്കു മൂന്നാം സ്ഥാനം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല 5–ാം സ്ഥാനവും നേടി. രാജ്യത്തെ 68 സർവകലാശാലകൾ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിലാണു മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി കേരളത്തിലെ 2 സർവകലാശാലകൾ ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.

ഇന്നലെ കാലിക്കറ്റ് 4–400 മീറ്റർ പുരുഷ, വനിതാ റിലേ ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടി. വനിതാ റിലേയിൽ എംജിക്കാണു വെള്ളി. 4–100 മീറ്റർ പുരുഷ, വനിതാ റിലേയിലും എംജി വെങ്കലം നേടി. ഹാഫ് മാരത്തണിൽ എംജിയുടെ ഷെറിൻ ജോസ് (എംഎ കോളജ് കോതമംഗലം) വെങ്കലം നേടി.

ബുധനാഴ്ച വനിതകളുടെ ലോങ് ജംപിൽ സാന്ദ്ര ബാബു (ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ്), പുരുഷ വിഭാഗം 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ എ.രോഹിത് (പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ) എന്നിവരിലൂടെയാണു കാലിക്കറ്റ് സ്വർണമണിഞ്ഞത്. വനിതാ വിഭാഗം പോൾവോൾട്ടിൽ എംജിയുടെ ബ്ലെസി കുഞ്ഞുമോൻ (കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്) വെള്ളി നേടി.

വനിതാ വിഭാഗം 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല താരം ഡെൽന ഫിലിപ്പും (ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളജ്, തലശ്ശേരി), പുരുഷ വിഭാഗം ലോങ് ജംപിൽ കേരളയുടെ ആർ.സജനും (മാർ ഇവാനിയോസ്, തിരുവനന്തപുരം) വെങ്കലം നേടി.

