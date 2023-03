ട്രീസ–ഗായത്രി സെമിയിൽ

ബർമിങ്ങാം ∙ അട്ടിമറികൾ‌ പൊൻതൂവലാക്കി മുന്നേറുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ–ഗായത്രി സഖ്യം ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റൻ ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമിയിൽ. മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളിയും പുല്ലേല ഗോപീചന്ദിന്റെ മകൾ ഗായത്രി ഗോപീചന്ദും ചൈനയുടെ ലീവെൻ മെയ്– ലിയു ഷുവാൻ സഖ്യത്തെയാണ് ക്വാർട്ടറിൽ തോൽപിച്ചത് (21-14, 18-21, 21-12). തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷമാണ് ട്രീസ–ഗായത്രി കൂട്ടുകെട്ട് ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റനിന്റെ സെമിയിലെത്തുന്നത്. ഓൾ‌ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഡബിൾസ് സഖ്യമെന്ന നേട്ടം കഴിഞ്ഞവർഷം ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നു നടക്കുന്ന സെമിയിൽ കൊറിയയുടെ സീ സൊഹീ– ബെയ്ക് ഹാനെ സഖ്യമാണ് ഇവരുടെ എതിരാളികൾ.

ടൂർണമെന്റിലെ കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ മുൻനിരയിലുള്ളവരെ അട്ടിമറിച്ച് മുന്നേറിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇന്നലെ തോൽപിച്ചത് ലോക ടൂർ റാങ്കിങ്ങിൽ നിലവിലെ ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായ ചൈനീസ് സഖ്യത്തെ. കണ്ണൂർ പുളിങ്ങോം സ്വദേശിനിയായ ട്രീസയുടെ പവർഫുൾ സ്മാഷുകളും തന്ത്രപരമായ ഡ്രോപ്പുകളും മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായി. ഗായത്രി നെറ്റിനു മുൻപിൽ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ബാക്ക് കോർട്ടിൽനിന്നു തുടരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ട്രീസ എതിരാളികളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

64 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ആധിപത്യം കാട്ടി. 6-2, 18-12 എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തി കുതിച്ച ട്രീസയും ഗായത്രിയും 21–14ന് ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 10-6ന് ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും അതു നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിനായില്ല. ഉജ്വലമായി തിരിച്ചടിച്ച ചൈനീസ് സഖ്യം മത്സരം മൂന്നാം ഗെയിമിലേക്കു നീട്ടി. നിർണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിൽ പക്ഷേ പോരാട്ടം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. 13–5, 18–10 എന്നിങ്ങനെ ലീഡെടുത്ത് കുതിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അനായാസം വിജയത്തിലെത്തി.

