ബെംഗളൂരു ഗ്രാൻപ്രിയിൽ 4 മലയാളികൾക്ക് സ്വർണം

ബെംഗളൂരു ∙ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻപ്രി അത്‍ലറ്റിക്സിന്റെ മൂന്നാംപാദ മത്സരത്തിൽ 4 മലയാളികൾക്കു സ്വർണം. പുരുഷ ലോങ്ജംപിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് എം.ശ്രീശങ്കർ 7.94 മീറ്റർ ചാടി സ്വർണം നേടി.



പുരുഷൻമാരുടെ 400 മീറ്ററിൽ മുഹമ്മദ് അജ്‍മൽ, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ എം.പി.ജാബിർ, വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വി.കെ.ശാലിനി എന്നിവരാണ് സ്വർണം നേടിയ മറ്റു കേരള താരങ്ങൾ.

പുരുഷൻമാരുടെ 110 മീറ്റർ ഹർഡി‍ൽസിൽ കേരളത്തിന്റെ സച്ചിൻ ബിനു, വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിൽ വി.കെ.വിസ്മയ എന്നിവർ വെങ്കലം നേടി.

