നീരജിന്റെ ആദ്യ മത്സരം മേയ് 5ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം മേയ് അഞ്ചിന്. ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിലാണ് നീരജ് സീസണിനു തുടക്കമിടുന്നത്. ഡയമണ്ട് ലീഗിലെ നിലവിലെ ചാംപ്യനായ നീരജിനൊപ്പം നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻ ഗ്രനാഡയുടെ ആൻഡേഴ്സൻ പീറ്റേഴ്സ്, ഒളിംപിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് യാക്കൂബ് വാൽഡെജ് എന്നിവരും ദോഹയിൽ മത്സരിക്കും. ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളും ഈ സീസണിലുണ്ട്.



English Summary: Neeraj's first match on May 5