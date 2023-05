ദോഹ ∙ പുതിയ വർഷത്തെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് അത്‍ലറ്റിക്സ് സീസണ് ഇന്നു ദോഹയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ നീരജ് ചോപ്രയുടെ വിസ്മയ ജാവലിനിൽ പ്രതീക്ഷ നിറച്ച് രാജ്യം. നിലവിലെ ഒളിംപിക് ചാംപ്യനും ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാംപ്യനുമായ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം എന്ന പ്രത്യേകതയും ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിനുണ്ട്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ട്രിപ്പിൾ ജംപ് ചാംപ്യനായ മലയാളി താരം എൽദോസ് പോളും നീരജിനൊപ്പം ഇന്നു കളത്തിലിറങ്ങും. എൽദോസിന്റെ ഡയമണ്ട് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്. ഇന്നു രാത്രി ഒൻപതിനാണ് ട്രിപ്പിൾ ജംപ് മത്സരം. രാത്രി 10.15ന് നീരജിന്റെ പോരാട്ടം. മത്സരങ്ങൾ സ്പോർട്സ് 18 ചാനലിൽ തത്സമയം കാണാം.



ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ഈ വർഷം നടക്കാനിക്കെ നീരജ് ചോപ്രയുടെ പ്രകടനത്തിലേക്കാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴി‍ഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ സൂറിക്കിൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽസിൽ ജേതാവായ ശേഷം നീരജ് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരമാണിത്. 16 ഇനങ്ങളിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന മീറ്റിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു പുരുഷ ജാവലിൻത്രോയിലാണ്.

നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻ ഗ്രനാഡയുടെ ആൻഡേഴ്സൻ പീറ്റേഴ്സ്, ഒളിംപിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് താരം യാക്കൂബ് വാൽഡെജ്, യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻ ജർമനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബർ തുടങ്ങിയവരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ചാംപ്യൻ പോർച്ചുഗലിന്റെ പെട്രോ പിക്കാർഡോ, നിലവിലെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാംപ്യൻ ക്യൂബയുടെ ആൻഡി ഡയസ്, 5 തവണ ലോക ചാംപ്യനായ യുഎസിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ടെയ്‌ലർ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് പുരുഷ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ എൽദോസ് പോളിന്റെ പോരാട്ടം.

കമോൺ നീരജ്, 90 മീറ്റർ തൊട്ടരികെ



ജാവലിൻത്രോയിലെ സ്വപ്നദൂരമായ 90 മീറ്റർ ഇന്നു മറികടക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴെന്നായിരുന്നു നീരജ് ചോപ്രയുടെ മറുപടി. കഴിഞ്ഞവർഷം 89.94 മീറ്റർ എറിഞ്ഞിട്ട നീരജ് 90 മീറ്റർ കടമ്പയ്ക്ക് 6 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണിപ്പോൾ. നീരജിന്റെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 1.87 മീറ്ററിന്റെ വർധനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ദോഹയിൽ പുരുഷ ജാവലിൻത്രോയിൽ മത്സരിക്കുന്ന 10 പേരിൽ 4 താരങ്ങൾ 90 മീറ്റർ കടമ്പ പിന്നിട്ടവരാണ്.

ഡയമണ്ട് ലീഗ് ?

ഈ വർഷത്തെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസണിൽ ആകെ 14 ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളാണുള്ളത്. ഓരോ ഡയമണ്ട് ലീഗ് മീറ്റിലും 16 ഇനങ്ങളിൽ വീതം മത്സരം. എന്നാൽ മത്സരയിനങ്ങൾ ഓരോ ലീഗിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ മുൻനിരയിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഓരോ മീറ്റിലെയും ആദ്യ 8 സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 1 മുതൽ 8 വരെ പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ 13 ഡയമണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന 8 പേർ സീസണിന്റെ അവസാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടും. അതിലെ വിജയിയാണ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാംപ്യൻ.



