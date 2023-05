രഞ്ജിത് മഹേശ്വരിയുടെയും പ്രീജ ശ്രീധരന്റെയും റെക്കോർഡുകൾക്ക് പുതിയ അവകാശികൾ; റെക്കോർഡ് ഡേ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുരുഷ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ മലയാളി അത്‌ലീറ്റ് രഞ്ജിത് മഹേശ്വരിയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ റെക്കോർഡിന് 7 വർഷത്തിനു ശേഷം പുതിയ അവകാശി. 2016ൽ രഞ്ജിത് മഹേശ്വരി കുറിച്ച 17.30 മീറ്ററിന്റെ പുരുഷ ട്രിപ്പിൾ ജംപ് റെക്കോർഡ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ തിരുത്തിയത് ക്യൂബയിലെ ഹവാനയിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാണ്. 17.37 മീറ്ററാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ പ്രവീണിന്റെ ‌പ്രകടനം. ഈ വർഷത്തെ ബുഡാപെസ്റ്റ് ലോക അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ മാർക്കും പ്രവീൺ പിന്നിട്ടു.

കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മലയാളി താരങ്ങളായ എൽദോസ് പോളും അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറും യഥാക്രമം സ്വർണവും വെള്ളിയും നേടിയ ട്രിപ്പിൾ ജംപ് മത്സരത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പ്രവീൺ. ലോക ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ മെഡൽ ജേതാവായ ടി.സെൽവപ്രഭു ഹവാനയിൽ 4–ാം സ്ഥാനം നേടി (16.58 മീ) ദേശീയ അണ്ടർ 20 റെക്കോർഡും തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.



പ്രീജയുടെ പിൻഗാമി പാരുൾ

വനിതകളുടെ 5000 മീറ്ററിൽ 13 വർഷമായി മലയാളി അത്‌ലീറ്റ് പ്രീജ ശ്രീധരന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ച് പാരുൾ ചൗധരി. യുഎസിലെ ലൊസാഞ്ചൽസിൽ നടന്ന ലോക അത്‌ലറ്റിക്സ് കോണ്ടിനെന്റൽ ടൂർ സിൽവർ ലെവൽ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാണിത്. പുരുഷന്മാരുടെ 5000 മീറ്ററിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് അവിനാശ് സാബ്‌ലെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

യുഎസിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന പാരുൾ ചൗധരിയും അവിനാശ് സാബ്‌ലെയും ലൊസാഞ്ചൽസിൽ നടന്ന സൗണ്ട് റണ്ണിങ് ട്രാക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായ മത്സരത്തിലാണു പങ്കെടുത്തത്. വനിതാ 5000 മീറ്ററിൽ 9–ാം സ്ഥാനത്തു ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരി പാരുൾ ചൗധരി കുറിച്ച സമയം: 15 മിനിറ്റ് 10.35 സെക്കൻഡ്. പ്രീജയുടെ പഴയ സമയം: 15:15.89. ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ അവിനാശ് സാബ്‌ലെയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ 12–ാം സ്ഥാനത്താണു ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. പുതിയ സമയം: 13 മിനിറ്റ് 19.30 സെക്കൻഡ്. പഴയത്: 13:25.65.

പ്രീജ ശ്രീധരൻ, രഞ്ജിത് മഹേശ്വരി

