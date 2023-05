ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വർണം, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാംപ്യന്റെ പകിട്ടോടെ പുരുഷൻമാരുടെ 1500 മീറ്ററിൽ മത്സരിച്ച ജിൻസൻ ജോൺസണ്. ഇതടക്കം 5 മെഡലുകളാണ് മലയാളി താരങ്ങൾ ഇന്നലെ നേടിയത്. വൈ.മുഹമ്മദ് അനീസ് (ലോങ്ജംപ് വെള്ളി), വി.മുഹമ്മദ് അജ്‌മൽ (400 മീറ്റർ വെള്ളി), വൈ,മുഹമ്മദ് അനസ് (400 മീറ്റർ വെങ്കലം), എസ്. ഗോകുൽ (ഡെക്കാത്‌ലൻ വെങ്കലം) എന്നിവരാണ് മറ്റു മെഡൽ ജേതാക്കൾ.



കാൽക്കുഴയ്ക്കേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് 2 വർഷക്കാലം കളത്തിനു പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവന്ന കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപാറ സ്വദേശി ജിൻസൻ ജോൺസന്റെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ബിർസ മുണ്ട സ്റ്റേഡിയം ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ജി‍ൻസൻ (3.44.43 മിനിറ്റ്) ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ മാർക്കും പിന്നിട്ടു.

അജ്മലിന് യോഗ്യത



പുരുഷ 400 മീറ്ററിൽ വെള്ളി നേടിയ പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജ്മൽ (45.85 സെക്കൻഡ്) ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് യോഗ്യതാ കടമ്പ പിന്നിട്ടു. ലോങ്ജംപിൽ വെള്ളി നേടിയ വൈ.മുഹമ്മദ് അനീസിന് 2 സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സ്വർണം നഷ്ടമായത്.

വനിതകളുടെ ജാവലിൻത്രോയിൽ‌ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അന്നു റാണി ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിനു യോഗ്യത നേടി.

ഐശ്വര്യ വീണ്ടും വിവാദ റാണി



റാഞ്ചി ∙ വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിൽ ഇന്നലെ എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി ഒന്നാമതെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര അത്‌ലീറ്റ് ഐശ്വര്യ മിശ്രയെ (52.57 സെക്കൻഡ്) പിന്നീട് അയോഗ്യയാക്കി. മത്സരത്തിനിടെ ഐശ്വര്യ ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ചോടിയെന്ന സഹതാരങ്ങളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം. രണ്ടാംസ്ഥാനക്കാരി കർണാടകയുടെ പ്രിയ മോഹനെ (53.40 സെക്കൻഡ്) വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കഴിഞ്ഞവർഷം തേഞ്ഞിപ്പലത്തു നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഐശ്വര്യ 400 മീറ്ററിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ മികച്ച മൂന്നാമത്തെ പ്രകടനവുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരശേഷം ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാകാതെ മുങ്ങിയ താരം 2 മാസക്കാലം അജ്ഞാത വാസത്തിലായിരുന്നു.

1) വി.മുഹമ്മദ് അജ്മൽ (വെള്ളി), 2) വൈ.മുഹമ്മദ് അനീസ് (വെള്ളി), 3) വൈ.മുഹമ്മദ് അനസ് (വെങ്കലം), 4) എസ്. ഗോകുൽ (വെങ്കലം)

വെടിയൊച്ച മുഴങ്ങിയില്ല...



സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗണ്ണും ഫോട്ടോഫിനിഷ് ക്യാമറയും പണിമുടക്കിയതോടെ പുരുഷൻമാരുടെ 100 മീറ്റർ ഫൈനലിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് 3 മണിക്കൂറിനു ശേഷം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഫോട്ടോഫിനിഷ് ക്യാമറയിൽ വിജയികളുടെ സമയം തെളിഞ്ഞില്ല. മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം ഹാൻഡ് ടൈമിന്റെ സഹായത്തോടെ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മത്സരം വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മറ്റു മത്സരരാർഥികൾ രംഗത്തെത്തി. അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി ഈ ആവശ്യം തള്ളി.



