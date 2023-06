ദേശീയ ഗെയിംസിനു പിന്നാലെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റിലും സ്വർണം; ഷൈനിങ് ഷീന !

ഭുവനേശ്വർ ∙ മത്സരിക്കാൻ പോകാറില്ലേ? പലപ്പോഴായി കേൾക്കാറുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് ഇന്നലെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ട്രിപ്പിൾ ജംപിലെ സ്വർണ നേട്ടത്തോടെ എൻ.വി. ഷീന നൽകിയത്. 2017 ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് വിരമിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുൾപ്പെടെയുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉത്തരം: ഇല്ല!



സ്വർണ നേട്ടത്തോടെ സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനു ഷീന യോഗ്യത നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിൽ പിന്നിട്ട 13.37 മീറ്ററാണ് ഷീന ഇന്നലെ മറികടന്നത് (13.60).ഒന്നരവർഷത്തിലേറെ പൂർണമായി വിട്ടു നിന്ന ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ ഗെയിംസിലൂടെ ഷീന വീണ്ടും ജംപിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത്.

തൃശൂർ ചേലക്കര നെല്ലിക്കൽ വർക്കിയുടെയും ശോശാമ്മയുടെയും മകളായ ഷീന, തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് കൃഷി വകുപ്പിൽ എൽഡി ക്ലർക്കാണ്. 2020 ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിനുള്ള യോഗ്യതാ മാർക്ക് പിന്നിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് സജീവമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽഎൻസിപിയിലെ പരിശീലന ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചതോടെ ഷീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. പരിശീലനവും നിലച്ചു.

എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്നു മനസ്സിനോടു പറഞ്ഞു വീണ്ടും പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. ആദ്യമെല്ലാം 13 മീറ്റർ പിന്നിടാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു. ശരീരഭാരം കൂടിയതാണു തിരിച്ചടിയായത്. എന്നാൽ തോൽക്കാ‍ൻ തയാറല്ലാതെ പരിശ്രമം തുടർന്നാണു ഷീന, ദേശീയ ഗെയിംസിലെയും ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെയും സ്വർണ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഓൾറൗണ്ടർ

അത്‍ലറ്റിക്സിൽ ഷീന പയറ്റി നോക്കാൻ ഇനി ഇനങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ട്രിപ്പിൾ ജംപ്, ലോങ് ജംപ്, ജാവലിൻ ത്രോ, ഹെപ്റ്റാത്‍ലൺ, 400 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് എന്നിവയിലെല്ലാം ദേശീയ മീറ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ട്രിപ്പിൾ ജംപിനു പുറമെ 400 മീറ്ററിലും ഹർ‌ഡിൽസിലും ജാവലിൻത്രോയിലും ലോങ്ജംപിലും ദേശീയ മെഡൽ ജേതാവായി. പിന്നീടു ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: After the National Games, Sheena won gold in the Inter State Games