ലോക ചാംപ്യൻമാരെ തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം; സാത്വിക്കിനും ചിരാഗിനും ചരിത്രജയം

ജക്കാർത്ത∙ ഇന്തൊനീഷ്യ ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റനിൽ കിരീടം നേടി സാത്വിക് സായ്‍രാജ്– ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം. പുരുഷ ഡബിൾസ് ഫൈനലിൽ മലേഷ്യയുടെ അരോൺ ചിയ– സോ വുയി യിക്ക് സഖ്യത്തെ കീഴടക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം. സ്കോർ– 21–17, 21–18.

43 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സാത്വിക്കും ചിരാഗും ഇന്തൊനീഷ്യ ഓപ്പണ്‍ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ കിരീടം ഉയർത്തിയത്. നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ മലേഷ്യൻ സഖ്യമാണ് തുടക്കത്തിൽ മുന്നേറിയത്. എന്നാൽ അതി ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

കിരീടനേട്ടത്തോടെ സൂപ്പർ 1000, സൂപ്പർ 500, സൂപ്പർ 300, സൂപ്പർ 100 ടൂർണമെന്റുകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിജയിച്ചു. സ്വിസ് ഓപ്പണ്‍, ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് കിരീടങ്ങളും സാത്വിക്കും ചിരാഗും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു,

