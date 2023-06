‘വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടോ?’: കാഴ്ചയുള്ളവരോടൊപ്പം കളിച്ച് നേടിയ മെഡൽ ലേലം ചെയ്യാൻ കാഴ്ചപരിമിതനായ ചെസ് താരം

കോഴിക്കോട്∙ കാഴ്ചയുള്ളവരോടൊപ്പം കളിച്ച് ഫിഡെ റേറ്റിങ് നേടിയ കാഴ്ചപരിമിതനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചെസ് താരം ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ രാജ്യാന്തര മെഡൽ ലേലം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. താമരശ്ശേരി പെരുമ്പള്ളി കിളയിൽ പി.കെ.മുഹമ്മദ് സാലിഹ് (39) ആണ് 2018ലെ പാരാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വെള്ളിമെഡൽ ലേലത്തിനു വയ്ക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ചെസ് മേഖല പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സാലിഹ് പറഞ്ഞു.



ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന പാരാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് സാലിഹ് വെള്ളിമെഡൽ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തോളം സർക്കാർ ജോലിക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുമായി സാലിഹ് മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. സ്പോർട്സ് മന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കാണുകയും അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടയിൽ ജോലിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പു വന്നപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും നിയമനം ലഭിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലിഷ് ബിരുദധാരിയായ സാലിഹിനു ഭാര്യയും മൂന്നു മക്കളുമുണ്ട്.

