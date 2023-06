ജക്കാർത്ത ∙ ഇന്ത്യൻ ‍സഖ്യമായ സാത്വിക് സായ്‌രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിക്കും ചിരാഗ് ഷെട്ടിക്കും ഇന്തൊനീഷ്യ ഓപ്പണിൽ ചരിത്രനേട്ടം. പുരുഷ ‍ഡബിൾസിൽ ജേതാക്കളായ സാത്വിക്കും ചിരാഗും ലോക ബാഡ്മിന്റനിലെ സൂപ്പർ 1000 വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സഖ്യമായി. ഫൈനലിൽ മലേഷ്യയുടെ ടോപ് സീഡ് ആരോൺ ചിയ–സോ വൂയി യിക് സഖ്യത്തെയാണ് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തോൽപിച്ചത് (21–17,21–18). നിലവിലെ ലോകചാംപ്യൻമാരായ മലേഷ്യൻ സഖ്യത്തിനെതിരെ കളിച്ച 9 മത്സരങ്ങളിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശുകാരനായ സാത്വിക് സായ്‌രാജിന്റെയും (22 വയസ്സ്) മുംബൈക്കാരനായ ചിരാഗിന്റെയും (25) ആദ്യ ജയമാണിത്.



43 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലെ 2 ഗെയിമുകളിലും ലഭിച്ച ആധിപത്യം കൈവിടാതെയാണ് 6–ാം സീഡായ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം നേടിയെടുത്തത്. നെറ്റിനരികെ ചിരാഗിന്റെ ഉജ്വലമായ ഇന്റർസെപ്ഷനുകളും ഡിഫൻസും ഇന്ത്യയ്ക്കു കരുത്തായി. ആദ്യ ഗെയിമിന്റെ ഇടവേളയിൽ മുൻതൂക്കം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ എതിരാളികളെ പിന്നീട് ഒപ്പമെത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിലും എതിരാളികളെ പിന്നിൽ നിർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം തുടരെ 4 പോയിന്റ് നേടി വിജയത്തിന് അടുത്തെത്തി. എന്നാൽ 4 മാച്ച് പോയിന്റുകളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട മലേഷ്യൻ സഖ്യം 18–20 എന്ന നിലയിൽ തിരിച്ചു വന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചാം തവണ മാച്ച് പോയിന്റ് നേടിയെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വിജയത്തിലെത്തി.

വനിതാ സിംഗിൾസിൽ സൈന നെഹ്‌വാൾ രണ്ടു തവണയും (2010, 2012) പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് ഒരു തവണയും (2017) കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്തൊനീഷ്യ ഓപ്പണിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡബിൾസ് സഖ്യം ജയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്.

എന്താണ് സൂപ്പർ 1000?

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പും ഒളിംപിക്സുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രേഡ്–1 ടൂർണമെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് വേൾഡ് ടൂർ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ അഥവാ ഗ്രേഡ്–2 ടൂർണമെന്റുകൾ. ഇവയെ റാങ്കിങ് പോയിന്റുകൾ അനുസരിച്ച് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ്, സൂപ്പർ 1000, സൂപ്പർ 750, സൂപ്പർ 500, സൂപ്പർ 300, സൂപ്പർ 100 എന്നിങ്ങനെ ആറു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ സുവർണസഖ്യം

ബാഡ്മിന്റൻ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സഖ്യമാണ് സാത്വിക്സായ്‌രാജും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണമെഡൽ ജേതാക്കളായ ഇരുവരും ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലവും നേടിയിരുന്നു. തോമസ് കപ്പ്, ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് എന്നിവയിലും സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ 100, സൂപ്പർ 300, സൂപ്പർ 500, സൂപ്പർ 750, സൂപ്പർ 1000 എന്നിവയിലെല്ലാം കിരീടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ സഖ്യവും ഇവർ തന്നെ.

