ഫെൻസിങ്ങിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഭവാനി ദേവി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയിലെ വുക്സിയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഫെൻസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിലെത്തി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയ ഒളിംപ്യൻ സി.എ.ഭവാനി ദേവി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഏഷ്യൻ ഫെൻസിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരി ഭവാനി ദേവി സ്വന്തമാക്കുന്നത്.



ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഒന്നാം നമ്പർ താരവും ലോകചാംപ്യനുമായ ജപ്പാന്റെ മിസാകി എമുറയെ 15–10ന് അട്ടിമറിച്ച് ഭവാനി ദേവി സെമിയിലെത്തി. ഇതോടെ വെങ്കലം ഉറപ്പായി. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ സയ്‌നാബ് ഡായിബേക്കോവയാണ് സെമിയിൽ ഭവാനി ദേവിയുടെ എതിരാളി. ഈ മത്സരം ജയിച്ചാൽ വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭവാനി ദേവിക്കു ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കാം. തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ഭവാനി ദേവി കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സായ് സെന്ററിലെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഫെൻസിങ് മത്സരവേദികളിൽ മെഡൽക്കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയത്.

English Summary: India's first medal in the Asian Fencing Championship