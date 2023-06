സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അത്‍ലറ്റിക്സിൽ വിസ്മയനേട്ടം കൊതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് 10 മത്സരങ്ങളിൽ ആളില്ല. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ 6 ഇനങ്ങളിലും വനിതകളിൽ 4 ഇനങ്ങളിലും അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകില്ല. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി ദേശീയ അത്‍ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ച യോഗ്യതാ മാർക്ക് ഈയിനങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ അത്‍ലീറ്റും മറികടക്കാത്തതാണ് കാരണം. യോഗ്യതാ മാർക്ക് പിന്നിടാത്തവരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് അയയ്ക്കില്ലെന്നാണ് അത്‍ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനം. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 49 മെഡൽ ഇനങ്ങളാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്സിലുള്ളത്.



2018ലെ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ വനിതകളുടെ 100, 200 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിലും വെങ്കലം നേടിയ ഡിസ്കസ്ത്രോയിലും ഹാങ്ചൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകില്ല. പുരുഷൻമാരുടെ 100 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ, പോൾവോൾട്ട്, 110 മീ. ഹർഡിൽസ്, ഡിസ്കസ്ത്രോ, ഹാമർത്രോ, വനിതാ മാരത്തൺ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു മത്സരയിനങ്ങൾ.

ഭുവനേശ്വറിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമാപിച്ച ദേശീയ സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് യോഗ്യത നേടാൻ അത്‌ലീറ്റുകൾക്കുള്ള അവസാന അവസരം. വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി രാജ്യത്തെ 74 അത്‍ലീറ്റുകൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് യോഗ്യതാ മാർക്ക് മറികടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഗെയിംസിൽ ഒരു ഇനത്തിൽ 2 താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് എൻട്രി. കൂടുതൽ പേർ യോഗ്യതാ കടമ്പ പിന്നിട്ട മത്സര ഇനങ്ങളിൽ ദേശീയ സീനിയർ അത്‍ലറ്റിക്സിലെ ആദ്യ 2 സ്ഥാനക്കാരെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് അയയ്ക്കുക. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അത്‍ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇന്നു യോഗം ചേരും.

8 സ്വർണവും 9 വെള്ളിയും 3 വെങ്കലവുമടക്കം 20 മെഡലുകളാണ് 2018 ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അത്‍ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം.

