ഹോക്കി ടീമിന്റെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചായി പാഡി അപ്ടൺ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരൻ പാഡി അപ്‌ടണെ ഹോക്കി ഇന്ത്യ നിയമിച്ചു. 2011ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് അൻപത്തിനാലുകാരനായ പാഡി അപ്ടൺ. ബെംഗളൂരു സായ് സെന്ററിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം പാഡി അപ്ടൺ നാളെ ചേരും.

വലിയ മത്സരങ്ങളിലും സമ്മർദഘട്ടങ്ങളിലും തളരാതെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ടീമിനെ മാനസികമായി ഒരുക്കുകയാണ് മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചിന്റെ ചുമതല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ ഹോക്കി ടീമുകൾ, ഐഎസ്എൽ ക്ലബ് എഫ്സി ഗോവ, ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി, ഐപിഎൽ ക്ലബ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തുടങ്ങിയവയുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചായും അപ്ടൺ പ്രവർത്തിച്ചട്ടുണ്ട്.



English Summary: Paddy Upton is the mental conditioning coach of the hockey team