30-ാം വയസ്സിൽ ബോഡി ബിൽഡറുടെ മരണം; കാരണം അന്യൂറിസം, 3 ദിവസം മുൻപ് കഴുത്തുവേദന

ബാങ്കോക്ക്∙ ഫിറ്റ്നസ്‍ വിഡിയോകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച ജർമൻ ബോഡിബിൽഡർ ജോ ലിൻഡ്നർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ജോസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന പേജിലൂടെ ഒമ്പതു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ജോ ലിൻഡ്നറെ പിന്തുടരുന്നത്. 30–ാം വയസ്സിലുള്ള ജോയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാമുകി നിച്ച.

തായ് ബോഡി ബിൽഡറായ നിച്ച സമൂഹമാധ്യമത്തിലാണ് ജോ ലിൻഡ്നറുടെ മരണത്തേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. തായ്‍ലൻഡിൽ വച്ചായിരുന്നു ലിൻഡ്നർ മരിച്ചത്. മരണത്തിനു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ലിൻഡ്നർ കഴുത്തു വേദനയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതായി നിച്ച പ്രതികരിച്ചു. മൂന്നു ദിവസത്തോളം കഴുത്തുവേദന തുടർന്നതായാണ് നിച്ചയുടെ പ്രതികരണം.

‘‘ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചു പൂർണമായും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയി.’’– നിച്ച വ്യക്തമാക്കി. അന്യൂറിസം കാരണമാണ് ജോ ലിൻഡ്നറുടെ മരണമെന്നും നിച്ച പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കായി വാങ്ങിയ മാല കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. വളരെ വേഗത്തിലാണ് അതു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് കഴുത്തുവേദനയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കതു ശരിക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല.’’– നിച്ച പ്രതികരിച്ചു.

മരിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് തനിക്ക് റിപ്ലിംഗ് മസിൽ ഡിസീസ് (ആർഎംഡി) ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി ലിൻഡ്നർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പേശികളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂര്‍വ രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലിൽ ചെറിയ വീക്കം വരുകയും, അതുകാരണം മസ്തിഷ്കത്തിനു സമ്മർദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രെയിന്‍ അന്യൂറിസം. രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബലം നഷ്ടമായി പൊട്ടുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും.

English Summary: Fitness influencer Jo Lindner, who died of an aneurysm, complained of neck pain 3 days before death