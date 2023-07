ഇനി ലക്ഷ്യം ഫിറ്റ്നസ്: നീരജ് ചോപ്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളോടെയാണ് ലുസെയ്ൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ മത്സരിച്ച് ഒന്നാമതെത്തിയതെന്ന് ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻ നീരജ് ചോപ്ര. കാലിനേറ്റ പരുക്കിനുശേഷം മത്സരക്കളത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ മടങ്ങിവരവായിരുന്നു ലുസെയ്ൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിലേത്. ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളുള്ളതിനാൽ പരമാവധി പ്രയത്നം നടത്തണമോയെന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിനു മുൻപ് ഫിറ്റ്നസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിനാലാണ് മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു പിൻമാറുന്നത്– നീരജ് പറഞ്ഞു. 87.66 മീറ്റർ പിന്നിട്ടാണ് നീരജ് ലുസെയ്ൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്.



ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ 27 വരെ ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോക അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്. ജൂലൈ 21ന് നടക്കുന്ന മൊണാക്കോ ഡയമണ്ട് ലീഗിലും നീരജ് മത്സരിച്ചേക്കില്ല. ഈ സീസണിലെ 2 ഡയമണ്ട് ലീഗ് മീറ്റുകളിലും ഒന്നാമതെത്തിയ നീരജിന് നിലവിൽ 16 പോയിന്റുണ്ട്. അതിനാൽ ഇനിയുള്ള ഡയമണ്ട് ലീഗ് മീറ്റുകളിൽ നിന്നു പിൻമാറിയാലും സെപ്റ്റംബറിൽ യുജീനിൽ നടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ നീരജിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസാണ് നീരജിന് മുൻപിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന മത്സരം.

