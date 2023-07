കാനഡ ഓപ്പൺ: സിന്ധു, ലക്ഷ്യ ക്വാർട്ടറിൽ

കാൽഗരി ∙ കാനഡ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റനിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ പി.വി.സിന്ധു, ലക്ഷ്യ സെൻ എന്നിവർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. പ്രീക്വാർട്ടറിലെ എതിരാളി ജപ്പാൻ താരം നാറ്റ്സുകി നിഡെയ്റ മത്സരത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയതോടെയാണ് സിന്ധു മുന്നേറിയത്. പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ബ്രസീൽതാരം വൈഗോർ കോയിലോ ഡി ഒലിവേരയെ 21–15, 21–11നു തോൽപിച്ചാണ് ലക്ഷ്യ സെൻ അവസാന എട്ടിലെത്തിയത്. 31 മിനിറ്റിൽ മത്സരം തീർക്കാൻ ലക്ഷ്യയ്ക്കായി.



ക്വാർട്ടറിൽ സിന്ധു ഇന്തൊനീഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാംപ്യനായ ചൈനീസ് താരം ഗാവോ ഫാങ് ജിയെയും ലക്ഷ്യ സെൻ ബൽജിയത്തിന്റെ യൂലിയൻ കരാഗിയെയും നേരിടും.അതേസമയം, പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഗരാഗ, വിഷ്ണുവർധൻ പഞ്ചല സഖ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റു പുറത്തായി.

English Summary: In canada open badminton, Sindhu and Lakshya entered the quarter finals