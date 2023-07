ഒരു സെന്റിമീറ്റർ! 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 14 പേർ മത്സരിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പുരുഷ ട്രിപ്പിൾജംപിൽ ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാർക്കിടയിലെ ദൂരം ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു. സ്വർണവും വെള്ളിയും യഥാക്രമം മലയാളികളായ എൽദോസ് പോളിനും അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറിനും. നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ പ്രവീൺ ചിത്രവേലിനു വെങ്കലം നഷ്ടമായത് 3 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിലും. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കായികപ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ പുരുഷ ട്രിപ്പിൾജംപിൽ പോരാട്ടച്ചൂടിന് ഇപ്പോഴും കുറവില്ല. 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലെ ഫൊട്ടോഫിനിഷ് പോലെയാണ് ട്രിപ്പിൾജംപിലെ ദേശീയ മത്സരങ്ങളും. ഒരാൾക്ക് മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പിഴവുണ്ടായാൽ മെഡൽ ചാടിപ്പിടിക്കാൻ അവസരം കാത്തുനിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ. ഇന്ത്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സിൽ നിലവിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ പോരാട്ടമേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് പുരുഷ ട്രിപ്പിൾജംപ് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മറുപടിയില്ല. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമുകളിൽ നിലവിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാംപ്യനും കോമൺവെൽത്ത് ചാംപ്യനും ഇടംനേടാനായില്ലെന്നതാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവ്.



ഫാബ് 4 പോരാട്ടം



രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലെ മെഡൽ ദൂരമായ 17 മീറ്റർ കടമ്പ പിന്നിട്ട 5 അത്‍ലീറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. നിലവിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാംപ്യനായ അർപീന്ദർ സിങ് മോശം ഫോമിലാണ്. മറ്റു 4 പേർ തമ്മിലുള്ള സൂപ്പർ ഫൈറ്റുകളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ജംപിങ് പിറ്റുകളെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. എൽദോസ്, അബ്ദുല്ല, പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ എന്നിവർക്കു വെല്ലുവിളിയുയർത്തി പാലക്കാട് സ്വദേശി കാർത്തിക് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനും കളത്തിലുണ്ട്.

2022 മേയിലായിരുന്നു ഇവർ 4 പേരും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻപ്രി അത്‍ലറ്റിക്സിൽ 17.19 മീറ്റർ ചാടി സ്വർണം നേടിയ അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറിന്റേത് ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. അതേ മത്സരത്തിൽ 17.10 മീറ്റർ ചാടി വെള്ളി നേടിയതോടെ കാർത്തിക് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 17 മീറ്റർ കടമ്പ പിന്നിടുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനുമായി. ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ 4 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ 17 മീറ്റർ പ്രകടനമായിരുന്നു അത്. ആ വർഷം ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ദേശീയ സീനിയർ മീറ്റിൽ അബ്ദുല്ലയെ അട്ടിമറിച്ച് ഒന്നാമതെത്തിയാണ് (17.18 മീറ്റർ) പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ ട്രിപ്പിൾ ജംപിലെ 17 മീറ്റർ ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടിയത്.

എൽദോസിന്റെ ജംപ് കട്ട്



അബ്ദുല്ലയ്ക്കും പ്രവീണിനും പിന്നിൽ മൂന്നാമനായി മത്സരിക്കാനെത്തിയ എൽദോസ് പോൾ കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇരുവരെയും പിന്തള്ളി സ്വർണം നേടി വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും സുപ്രധാന മത്സരത്തിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത എൽദോസ് അങ്ങനെ 17 മീറ്റർ ക്ലബിൽ ഇടംനേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനുമായി. പിന്നാലെ മേയിൽ ക്യൂബയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രഞ്ജിത് മഹേശ്വരിയുടെ പേരിലുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്ത പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ (17.37 മീറ്റർ) ‘ഫാബുലസ് ഫോർ പോരാട്ട’ത്തിൽ വലിയ ലീഡെടുത്തു.

ജൂണിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന സീനിയർ അത്‍ലറ്റിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സിലക്‌ഷൻ കൂടിയായിരുന്നു. ആദ്യ 2 സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി പ്രവീണും അബ്ദുല്ലയും ചൈനാ ടിക്കറ്റെടുത്തു. ഒരിനത്തിൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് യോഗ്യതയെന്നത് മൂന്നാംസ്ഥാനക്കാരനായ എൽദോസിന് തിരിച്ചടിയായി. ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പും സെപ്റ്റംബറിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും അതോടെ ട്രിപ്പിൾ ജംപിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കോമൺവെൽത്ത് ചാംപ്യനു നഷ്ടമായി.

ഗെയിംസിന് റഷ്യ, ബെലാറൂസ് താരങ്ങളും; മെഡലിന് പരിഗണിക്കില്ല



ന്യൂഡൽഹി ∙ സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മത്സരിക്കാൻ റഷ്യ, ബെലാറൂസ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്‍ലീറ്റുകളും. ഇരുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 500 കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസിൽ മത്സരാനുമതി നൽകാൻ ഒളിംപിക്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യൻ (ഒസിഎ) ജനറൽ ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.



താരങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര അത്‍ലീറ്റുകളായി മത്സരിക്കണം. ഇവരെ മെഡലിന് പരിഗണിക്കില്ല. 2024 പാരിസ് ഒളിംപിക്സിന് യോഗ്യത നേടാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും താരങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക്സ് കൗൺസിലിന്റെ വിലക്ക് നേരിടുകയാണ് റഷ്യയും ബെലാറൂസും.

ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം തേടിയത്.

അക്വാറ്റിക്സ് ടീമിൽ 3 മലയാളികൾ



ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നീന്തലിൽ 17 വർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നു. 14 പുരുഷൻമാരും 9 വനിതകളുമടക്കം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 23 അംഗ നീന്തൽ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാളി താരങ്ങളായ സജൻ പ്രകാശ്, എ.എസ്.ആനന്ദ്, ടാനിഷ് ജോർജ് എന്നിവർ പുരുഷ ടീമിലുണ്ട്. ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 11 പേരാണ് ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2006 ദോഹ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് വനിതാ നീന്തലിൽ ഇന്ത്യ അവസാനമായി മത്സരിച്ചത്.പുരുഷ വാട്ടർപോളോയിലെ 13 താരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൽ 36 പേരാകും.



