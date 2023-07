ഹൈജംപ് ! ജ്യോതി യാരാജിക്കും അജയ് കുമാർ സരോജിനും സ്വർണം

ബാങ്കോക്ക് ∙ ഒരു വർഷം മുൻപ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു സെന്റീമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ കൈവിട്ടുപോയ സ്വർണം ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലൂടെ അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 19 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യക്തമായ ലീഡോടെ. പുരുഷ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ സീസണിലെ തന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ (16.92 മീറ്റർ) കോഴിക്കോട് വളയം സ്വദേശി അബ്ദുല്ല ഏഷ്യൻ ചാംപ്യനായ ദിവസം ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലും ഇന്ത്യൻ മെഡൽവേട്ട. 3 സ്വർണവും 2 വെങ്കലവുമാണ് ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ രണ്ടാംദിനം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.



വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ജ്യോതി യാരാജിയും പുരുഷ 1500 മീറ്ററിൽ അജയ് കുമാർ സരോജുമാണ് മറ്റു സ്വർണ ജേതാക്കൾ. പുരുഷ ഡെക്കാത്‍ലണിൽ തേജസ്വിൻ ശങ്കറും വനിതാ 400 മീറ്ററിൽ ഐശ്വര്യ മിശ്രയും വെങ്കലം നേടി.

2019ലെ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ആകെ 2 ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വർണം നേടാനായത്.

ജ്യോതി സ്വർണപ്പറവ

മഴയിൽ കുതിർന്ന ട്രാക്കിന്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കു പിടികൊടുക്കാതെ ഹർഡിലുകൾക്കു മുകളിലൂടെ പറന്ന ആന്ധ്രപ്രദേശുകാരി ജ്യോതി യാരാജിയാണ് ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണക്കുതിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത്. സ്പ്രിന്റിൽ രാജ്യത്തെ പുതിയ താരോദയമായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി 13.02 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ചാംപ്യനായി. 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ഏഷ്യൻ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. അവസാന നിമിഷത്തെ അദ്ഭുത കുതിപ്പിലൂടെയാണ് പുരുഷ 1500 മീറ്ററിൽ അജയ് കുമാർ സരോജ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏറെ പിന്നിലോടിയിരുന്ന സരോജ് അവസാന 50 മീറ്ററിൽ 5 പേരെ മറികടന്നാണ് ജേതാവായത്. ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് സരോജ് മെഡലണിയുന്നത്. 2017ലെ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ താരം 2019ൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

ഹൈജംപിൽ നിന്ന് ഡെക്കാ‍ത്‌ലണിലേക്കു ചുവടു മാറ്റിയശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രധാന മത്സരത്തിലാണ് ഡൽഹി സ്വദേശി തേജസ്വിൻ ശങ്കർ വെങ്കലവുമായി തിളങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഹൈജപിൽ വെങ്കലം നേടിയ താരം ഈ സീസൺ മുതലാണ് 10 മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ‍ഡെക്കാത്‍ലണിലേക്കു മാറിയത്. വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിൽ വെങ്കലം നേടിയ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യ മിശ്രയുടെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മെഡലാണിത്. പുരുഷ 400 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ മലയാളി താരം വി.മുഹമ്മദ് അജ്മൽ നാലാം സ്ഥാനത്തായത് നിരാശയായി.

അനായാസം അബ്ദുല്ല

തുടക്കം ഫൗളിലൂടെ, ആദ്യം ഏഴാംസ്ഥാനത്ത്; അബ്ദുല്ല മുന്നിലെത്തിയത് മൂന്നാം ജംപിൽ

കോട്ടയം ∙ മഴ, വഴുക്കലുള്ള റൺവേ, കാറ്റിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ...സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറിന്റെ മത്സരശൈലി. ഇന്നലെയും ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. ബാങ്കോക്കിലെ നാഷനൽ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ മഴയിൽ കുതിർന്ന റൺവേയിലൂടെ ഓടിച്ചാടിയാണ് ഇരുത്തേഴുകാരനായ അബ്ദുല്ല സീസണിലെ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത്. വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ മത്സരത്തിലെ ഒരു ഊഴം അബ്ദുല്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദേശീയ റെക്കോർഡ് ജേതാവ് പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ അവസാന നിമിഷം പിൻമാറിയതോടെ പുരുഷ ട്രിപ്പിൾജംപിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവുയാണ് അബ്ദുല്ല ഇന്നലെ മത്സരത്തിറങ്ങിയത്.

ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ സ്വർണം നേടിയ അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ ദേശീയ പതാകയുമായി ആഹ്ലാദത്തിൽ

17 പേർ മത്സരിച്ച ട്രിപ്പിൾജംപിൽ ആദ്യ ഊഴത്തിൽ റണ്ണപ്പിനിടെ അബ്ദുല്ലയ്ക്കു ചുവടുപിഴച്ചു. അതോടെ ആ ചാട്ടം ഫൗളായി. ഫൗളിനെയും ട്രാക്കിലെ തെന്നലിനെയും പേടിച്ചു ചാടിയ രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ പിന്നിട്ടത് 15.80 മീറ്റർ മാത്രം. സീസണിലെ അബ്ദുല്ലയുടെ മോശം പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന്. ആദ്യ 2 ശ്രമങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴാംസ്ഥാനത്തായിരുന്ന മലയാളി താരം അവസാന റൗണ്ടിലെത്താതെ പുറത്താകുമെന്ന ഭീതിയിലായി. എന്നാൽ മൂന്നാം ജംപിൽ (16.54 മീറ്റർ) എല്ലാ നിരാശകളുടെയും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് ഒന്നാമതെത്തി. നാലാം ജംപിലാണ് സ്വർണദൂരമായ 16.92 മീറ്റർ‌ പിന്നിട്ടത്. ഈ സീസണിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച അനുഭവം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ തനിക്കു തുണയായെന്ന് മത്സരശേഷം അബ്ദുല്ല ‘മനോരമ’യോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 17.02 മീറ്റർ പ്രകടനത്തോടെ വെള്ളി നേടിയ അബ്ദുല്ല അബൂക്കറിന് ഇന്നലെ ആ പ്രകടനത്തിന്റെ അടുത്തെത്താനായില്ല. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയത്തോടെ അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യതയുറപ്പിക്കാനായി. സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിലും ഈ പ്രകടനം അബ്ദുല്ലയ്ക്കു മുൻതൂക്കം നൽകും.

