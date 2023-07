ബാങ്കോക്ക് ∙ രണ്ടു ത്രോ മാത്രം! ഷോട്പുട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻപട്ടം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ താരം തേജീന്ദർപാൽ സിങ് ടൂറിന് അതു ധാരാളമായിരുന്നു. നിലവിലെ ചാംപ്യനെന്ന തിളക്കത്തിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് ജേതാവിന്റെ പകിട്ടോടെ മത്സരിച്ച തേജീന്ദറിന് പുരുഷ ഷോട്പുട്ടിൽ‌ അനായാസ സ്വർണം (20.23 മീറ്റർ). വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപിൾചേസിൽ പാരുൽ‍ ചൗധരിയും ഒന്നാമതെത്തിയതോടെ ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ മൂന്നാംദിനം ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനേട്ടം രണ്ടായി. വനിതകളുടെ ലോങ്ജംപിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനി ശൈലി സിങ് വെള്ളിയും നേടി.



കാൽത്തുടയ്ക്കേറ്റ പരുക്കിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഷോട്പുട്ട് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ തേജീന്ദർ ആദ്യ ത്രോയിൽ പിന്നിട്ടത് 19.80 മീറ്റർ. രണ്ടാം ത്രോയിൽ 20.23 മീറ്റർ എറിഞ്ഞിട്ടതിനു പിന്നാലെ കാലിലെ വേദന രൂക്ഷമായി. അവശേഷിക്കുന്ന 4 ഊഴങ്ങളും വേണ്ടെന്നുവച്ച് തേജീന്ദർ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ 6 തവണ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യന്റെ അടുത്തെങ്ങും എറിഞ്ഞെത്തിക്കാൻ എതിരാളികളിൽ ആർക്കുമായില്ല. 19.98 മീറ്റർ പിന്നിട്ട ഇറാന്റെ സബേരി മെഹ്‌ദിക്കാണ് വെള്ളി.

5000 മീറ്ററിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് അടക്കം ദീർഘദൂര മത്സരങ്ങളിൽ സീസണിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ പാരുൽ ചൗധരി ബാങ്കോക്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. 9.38.76 മിനിറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഇരുപത്തെട്ടുകാരി പാരുൽ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ കന്നി സ്വർണം ഉറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 2 ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളി‍ൽ യഥാക്രമം 4, 5 സ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു പാരുലിന്റെ നേട്ടം. 2019ൽ 5000 മീറ്ററിൽ വെങ്കലവും നേടിയിരുന്നു.

പുരുഷ ഷോട്പുട്ട് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്ന തേജീന്ദർപാൽ സിങ്.

സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രധാന രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ 19 വയസ്സുകാരി ശൈലി സിങ് വെള്ളി മെഡലോടെ പ്രതീക്ഷ കാത്തു. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പിന്നിട്ട 6.54 സെന്റിമീറ്ററായിരുന്നു ഇന്നലെ വനിതാ ലോങ്ജംപ് ഫൈനലിലെ ശൈലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം. ജപ്പാന്റെ സുമേര ഹാറ്റ (6.97 മീറ്റർ) സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഷോങ് ജിയാവെയ്ക്കാണ് (6.46 മീറ്റർ) വെങ്കലം. നാലാം സ്ഥാനതെത്തിയ മലയാളി താരം ആൻസി സോജന് വെറും 5 സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വെങ്കലം നഷ്ടമായത്.

English Summary : Gold medal for Tejinder Pal Singh and Parul Chaudhary in Asian Athletics Championships