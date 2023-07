സിന്ധുവിന് പുതിയ വിദേശ പരിശീലകൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകറാങ്കിങ്ങിൽ മോശം റാങ്കിലേക്കു പതിച്ചതിനു പിന്നാലെ പുതിയ വിദേശ പരിശീലകനുമായി കരാറിലെത്തി ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൻ താരം പി.വി.സിന്ധു. മലേഷ്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് ഹാഷിമാണ് പാരിസ് ഒളിംപിക്സ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിന്ധുവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക.



മുൻ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാംപ്യനായ നാൽപതുകാരൻ ഹാഷിമുമായി കരാറിലെത്തിയ വിവരം സിന്ധു തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത്. സിന്ധു വനിതാ സിംഗിൾസ് ലോകറാങ്കിങ്ങിൽ 17–ാം സ്ഥാനത്താണ്.

