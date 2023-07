സിന്ധു വീണ്ടും വീണു

സോൾ ∙ പരിശീലകനെ മാറ്റിയിട്ടും ലോക ബാഡ്മിന്റനിൽ പി.വി.സിന്ധുവിന്റെ വീഴ്ചകൾ തുടരുന്നു. കൊറിയ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ സീരീസ് ബാഡ്മിന്റൻ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ പായു പോ 18-21, 21-10, 13-21ന് സിന്ധുവിനെ അട്ടിമറിച്ചു, ഈ വർഷം ആറാമത്തെ ടൂർണമെന്റിലാണ് സിന്ധു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്താകുന്നത്. പുതിയ പരിശീലകൻ മലേഷ്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് ഹാഷിമിനു കീഴിൽ സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യ ടൂർണമെന്റായിരുന്നു ഇത്.



പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ പ്രിയാൻഷു രജാവത്തും മലയാളി താരം എച്ച്.എസ്.പ്രണോയിയും രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്, മലയാളി താരം കിരൺ ജോർജ് എന്നിവർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി.

English Summary: PV Sindhu eliminated in first round of Korea Open