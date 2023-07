കൊറിയ ഓപ്പൺ: പ്രണോയ് പുറത്ത്

യോശു (ദക്ഷിണ കൊറിയ) ∙ കൊറിയ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റനിൽ ഇന്ത്യയുടെ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് 2–ാം റൗണ്ടിൽ തോറ്റു പുറത്തായി. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലീ ചൗക്ക് യിയോടാണ് പ്രണോയ് തോൽവി വഴങ്ങിയത്. സ്കോർ: 15-21, 21-19, 18-21.



മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, പ്രിയാൻഷു രജാവത്ത്് ജപ്പാൻ താരം കോഡായി നരാവോക്കയോടും പൊരുതിത്തോറ്റു. സ്കോർ: 14-21, 21-18, 17-21. വനിതാ ഡബിൾസിൽ, ട്രീസ ജോളി – ഗായത്രി ഗോപീചന്ദ് സഖ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നാഹ ബെയ്ക്– ഹീ സോ ലീ സഖ്യത്തോട് പൊരുതാൻ പോലും കഴിയാതെ തോറ്റു. സ്കോർ: 11-21, 4-21.

English Summary: Pranoy is out in korean open