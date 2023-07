ബാലി∙ ജിമ്മിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിനിടെ ബാർബെൽ വീണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ഫിറ്റ്നസ്‍ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ജസ്റ്റിൻ വിക്കി, ഭാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതായി സുഹൃത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഫിറ്റ്നസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിൻ വിക്കി ആളുകളെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നതായി സുഹൃത്ത് ഗെഡെ സുതാര്യ ഇന്തൊനീഷ്യൻ മാധ്യമമായ ‘ബാലി എക്സ്പ്രസിനോടു’ വെളിപ്പെടുത്തി. ‘‘വിക്കി ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ജിമ്മിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപദേശിക്കും.’’– ഗെഡെ സുതാര്യ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘നമ്മുടെ പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ ജിമ്മിൽ പരിശ്രമിക്കരുതെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപദേശിക്കും. സ്വന്തം കഴിവ് എത്രയാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണു സാധിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറയും. ’’– ഗെഡെ സുതാര്യ വെളിപ്പെടുത്തി. അപകടം സംഭവിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ജസ്റ്റിൻ വിക്കിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 210 കിലോയുടെ ബാര്‍ബെൽ ഉയർത്തി സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിന് പരുക്കേറ്റത്.

ബാർബെൽ വീണ് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ കഴുത്തൊടിഞ്ഞിരുന്നു. ബാർബെൽ വീണ് ഹൃദയത്തിലേക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുമുള്ള പ്രധാന നാഡികൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ബാർബെൽ താങ്ങാനാവാതെ ജസ്റ്റിൻ പിറകിലേക്കു വീഴുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ജസ്റ്റിൻ വിക്കിയെ പിന്തുടരുന്നത്.

English Summary: Bodybuilder Justyn Vicky advised friends at the gym to be cautious