സോൾ∙ ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് സായ്‍രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി– ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യത്തിന് കൊറിയൻ ഓപ്പണ്‍ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റൻ കിരീടം. ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ഫജാർ അൽഫിയാൻ– മുഹമ്മദ് റിയാൻ അർഡിയന്റോ സഖ്യത്തെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കീഴടക്കി. ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്.

ആദ്യ ഗെയിം 17–21 നാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തോറ്റത്. 21–13, 21–14 എന്നിങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും സെറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കരിയറിലെ ആദ്യ കൊറിയൻ കിരീടം നേടി. സൂപ്പർ 500 ൽ സഖ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം കിരീടമാണ്. നേരത്തേ തായ്‍ലൻഡ് ഓപ്പണും (2019), യോനെക്സ് സൺറൈസ് ഇന്ത്യ ഓപ്പണും (2022) സാത്വിക് സായ്‍രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി– ചിരാഗ് ഷെട്ടി എന്നിവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂറിലേയും മൂന്നാം കിരീടമാണ്.

